En medio de las controversias para las elecciones presidenciales de Colombia, una impactante declaración se sumó a la tensión que se vive a poco tiempo de estos comicios a nivel nacional.

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El encargado de poner el tema sobre la mesa fue el mandatario Gustavo Petro, que reaccionó a una información que él mismo replicó por medio de su cuenta personal de X (antes conocido como Twitter).

El asunto surgió porque una publicación de la revista Cambio indicó que el nuevo pasaporte “tendría los días contados” porque “dos proceso judiciales podrían suspender el modelo” propuesto por el presidente.

Eso precisamente desembocó en una afirmación fuerte en la que se planteó de nuevo dudas sobre los eventuales resultados que surjan, una de las fuertes polémicas que ha crecido recientemente.

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“Ya saben que si anulan el contrato de pasaportes ya en plena expedición no es más que el pago para hacer un fraude electoral en presidenciales para devolver el favor de recuperar el contrato de los hermanos Bautista”, aseguró Petro.

Esta afirmación se presenta luego que el mandatario insinuó que los dueños de Thomas Greg & Sons, y De la Espriella sostendrían charlas con fines electorales, algo que no pasa desapercibido ya que esta firma, antes encargada de los pasaportes, es parte de la logística para las elecciones del 31 de mayo.

El hecho no pasa desapercibido si se tiene en cuenta que la ventaja que tenía Iván Cepeda es cada vez menor frente a figuras como Paloma Valencia, que se proyecta junto con Abelardo de la Espriella como uno de los contendores del candidato de izquierda.

Incluso, hay encuestas que indican que cualquiera de ellos dos superarían a Cepeda en una eventual segunda vuelta, lo que se ha convertido en motivación para las campañas.

Cabe recordar que el presidente de Colombia tuvo un duro cruce con el registrador en el inicio de las pasadas elecciones legislativas y consultas interpartidistas, momento que quedó registrado en sus respectivos discursos.

Esto coincide además con la controversia alrededor de los debates, por lo que la publicación de Petro le pone más leña al fuego:

Ya saben que si anulan el contrato de pasaportes ya en plena expedición no es más que el pago para hacer un fraude electoral en presidenciales para devolver el favor de recuperar el contrato de los hermanos Bautista. pic.twitter.com/AplF3Dttik — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 20, 2026

¿Cuándo son las elecciones presidenciales en Colombia?

Las elecciones presidenciales en Colombia para el periodo constitucional 2026-2030 están programadas para realizarse el domingo 31 de mayo de 2026. Esta fecha marca la primera vuelta presidencial, una jornada democrática en la que los ciudadanos elegirán al sucesor del actual mandatario.

La organización y ejecución de este proceso están bajo la responsabilidad de la Registraduría Nacional del Estado Civil, entidad que garantiza el derecho al voto y la transparencia en el conteo de los sufragios en todo el territorio nacional y en los consulados del exterior.

De acuerdo con el marco legal establecido en la Constitución Política de Colombia de 1991, específicamente en su artículo 190, si ninguna de las fórmulas presidenciales logra obtener la mayoría absoluta, es decir, la mitad más uno de los votos válidos, se procederá a una segunda vuelta electoral.

Este evento definitivo tendría lugar tres semanas después de la votación inicial, quedando fijada tentativamente para el domingo 21 de junio de 2026. En esta instancia, solo participarán los dos candidatos que hayan obtenido las votaciones más altas en la primera jornada de mayo.

La importancia de estas fechas radica en que definen el cronograma para otras actividades cruciales, como la inscripción de cédulas, el registro de candidaturas y la designación de jurados de votación. La información sobre este calendario electoral es pública y puede ser verificada en los portales oficiales de las autoridades electorales colombianas. Es fundamental que los votantes consulten permanentemente estas fuentes para conocer posibles ajustes en la logística o cambios en los puestos de votación debidos a razones de orden público o fuerza mayor.

La transparencia del proceso es supervisada no solo por el Consejo Nacional Electoral, sino también por organismos civiles como la Misión de Observación Electoral (MOE), que vela por la integridad del certamen.

El cumplimiento estricto de estos plazos asegura que el nuevo presidente tome posesión de su cargo el 7 de agosto de 2026, tal como lo dicta la tradición republicana del país.

Qué se sabe de la participación de Petro en una película

El presidente Gustavo Petro será el primer presidente en aparecer en una película. Ningún mandatario en ningún país del mundo usó su cargo para estar en un papel dentro de un filme, pero el mandatario colombiano sí lo hará. Se sabe que el presidente saldrá como un extra dentro de una de las escenas de la película que relata la historia del almirante Padilla, en la época de la descolonización, y que la película se graba con recursos público: una parte los entregó RTVC y la otra, el Ministerio de las TICS. Detrás de la película está la productora Valencia Producciones FX y hay varias personalidades del cine y la televisión colombiana involucrados en su realización. En total, la película tiene un contrato en el Secop firmado por casi 4 millones de dólares para su ejecución.