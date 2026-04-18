El planteamiento de Iván Cepeda sobre enfocar la discusión electoral en propuestas provocó una respuesta inmediata desde otro sector político. Abelardo de la Espriella reaccionó con dureza y volvió a insistir que se haga un debate público.

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(Vea también: “Que sea ya”: Paloma Valencia le responde fuerte a Iván Cepeda sobre el tema del debate)

De la Espriella cuestionó que Cepeda aceptara debatir solo después de presiones, asegurando que durante meses había hecho el mismo llamado sin obtener respuesta. En su pronunciamiento, elevó el tono al referirse al senador y poner en duda su disposición previa para confrontar ideas en un escenario abierto.

El abogado afirmó que está listo para el cara a cara e invitó a los medios de comunicación del país a organizar el encuentro, dejando abierta la posibilidad de que se adelante bajo cualquier formato.

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Iván Cepeda, el candidato de Petro y de las FARC, solo cuando le interponen una tutela decide disfrazarse de valiente y, por fin, aceptar el reto que le he hecho durante meses. Yo estoy listo: invito a todos los medios colombianos a que organicen lo que sea menester, ya que las… pic.twitter.com/FTybY5i86m — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) April 18, 2026

En su mensaje, también planteó el debate como una oportunidad para que los ciudadanos comparen posturas de fondo, en medio de un escenario electoral que sigue subiendo de temperatura.

Según expuso, la discusión debería permitir a los votantes contrastar entre distintas visiones políticas de cara a las elecciones.

El cruce se suma a otros pronunciamientos recientes tras las declaraciones de Cepeda, evidenciando que el ambiente político continúa marcado por llamados a debatir, pero también por fuertes señalamientos entre los aspirantes.

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