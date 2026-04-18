El partido Centro Democrático anunció que presentará ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un informe sobre presuntas irregularidades y riesgos en las elecciones de 2026 en Colombia.

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El documento sostiene que cerca del 55 % de los votos del Pacto Histórico al Senado provendrían de 126 municipios con presencia de grupos armados ilegales.

Según el análisis, estos territorios concentran dinámicas de violencia, economías ilícitas y control armado que afectarían las condiciones de participación política.

En dichas zonas, el Pacto Histórico obtuvo más de 2,4 millones de votos, logrando altos porcentajes e incluso mayorías en varios municipios.

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No obstante, el informe aclara que estos datos no prueban una relación causal directa ni buscan deslegitimar el voto ciudadano, sino advertir sobre riesgos estructurales para la democracia.

El documento también denuncia un ambiente de violencia política, destacando el asesinato de Miguel Uribe Turbay y amenazas contra líderes como Paloma Valencia.

Además, señala posibles usos indebidos de recursos estatales, desinformación, violencia digital y un clima de polarización atribuido al discurso del presidente Gustavo Petro.

Finalmente, el Centro Democrático advierte un riesgo sistémico para la oposición y la estabilidad democrática, e insiste en la necesidad de garantías electorales y protección efectiva para candidatos y votantes.

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