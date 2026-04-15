Un tenso momento se vivió en el Senado durante la sesión plenaria de este 15 de abril, cuando Iván Cepeda y Ciro Ramírez protagonizaron un fuerte cruce. El enfrentamiento se dio en medio de cuestionamientos por la presencia de Ramírez en el recinto, teniendo en cuenta que la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó a Ramírez Cortés por los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos.

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El primero en intervenir fue Cepeda, quien expresó su inconformidad por la participación de Ramírez en la plenaria y lanzó duras acusaciones. “Desafía, sin lugar a duda, al país y a todo principio ético, con su presencia en este recinto. Está condenado en primera instancia por un delito muy grave: haberle robado al Estado colombiano dinero destinado para obras e importantes procesos territoriales para la paz”, afirmó.

Qué se dijeron Cepeda y Ciro Ramírez en el Senado

Cepeda subió el tono y fue más allá en sus señalamientos, al calificar la situación como una vergüenza nacional y pedir la salida de Ramírez del Congreso. “Se lo repito, usted es un criminal convicto y tiene que abandonar este recinto. Si no lo hace por voluntad propia, haremos lo que sea necesario con la opinión pública para que así sea”, agregó.

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#POLITICA | El candidato presidencial Iván Cepeda anunció que presentará una queja disciplinaria contra el senador Ciro Ramírez para que deje su curul, al considerar que afecta “la moralidad pública y el buen nombre del Congreso”. “Es un criminal convicto y debe abandonar este… pic.twitter.com/sXKjb2HWpT — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) April 15, 2026

La respuesta de Ramírez no se hizo esperar y también estuvo cargada de señalamientos. “Yo sé que a usted no le gusta la Constitución y recoge firmas para tumbarla. Eso, aunque no le guste, presume la inocencia hasta que no se me declare judicialmente culpable y no ha pasado eso”, dijo, al tiempo que lo calificó de cobarde.

El senador del Centro Democrático fue más allá y lanzó acusaciones relacionadas con figuras polémicas del conflicto armado. “Criminal es el que va y recoge a Jesús Santrich en la cárcel, un criminal y asesino. Lo recogió feliz, con la carita sonriendo. Criminal es el que habla en la plenaria del Congreso y recibe llamadas de ‘Iván Márquez’, ese que asesinó a Miguel Uribe. Criminal es el que no se refiere a lo que pasó en la cárcel de Itagüí”, sostuvo.

En medio de la polémica, el presidente Gustavo Petro también se pronunció y cuestionó la presencia de congresistas con procesos judiciales. “Senadores criminales que hacen la ley. Eso es lo que hay que acabar”, afirmó.

Senadores criminales que hacen la ley. Eso es lo que hay que acabar pic.twitter.com/bYc3Ct2NCS — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 15, 2026

Qué se sabe de la participación de Petro en una película

El presidente Gustavo Petro será el primer presidente en aparecer en una película. Ningún mandatario en ningún país del mundo usó su cargo para estar en un papel dentro de un filme, pero el mandatario colombiano sí lo hará. Se sabe que el presidente saldrá como un extra dentro de una de las escenas de la película que relata la historia del almirante Padilla, en la época de la descolonización, y que la película se graba con recursos público: una parte los entregó RTVC y la otra, el Ministerio de las TICS. Detrás de la película está la productora Valencia Producciones FX y hay varias personalidades del cine y la televisión colombiana involucrados en su realización. En total, la película tiene un contrato en el Secop firmado por casi 4 millones de dólares para su ejecución.