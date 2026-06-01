La mañana de este lunes 1 de junio se tiñó de luto en el departamento del Meta por cuenta de una tragedia aérea. Los organismos de socorro regionales confirmaron el fatal accidente de una aeronave comercial que acababa de despegar desde el aeropuerto de Villavicencio Vanguardia y que tenía como destino final el municipio de La Macarena.

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Aunque las primeras informaciones de las autoridades locales reportaron el siniestro, minutos más tarde la Dirección de Investigación de Accidentes Aéreos (DIACC) emitió un comunicado oficial detallando las especificaciones técnicas del aparato y confirmando el peor de los escenarios para sus ocupantes.

De acuerdo con el reporte oficial de la DIACC, el siniestro involucró a una avioneta tipo Cessna 206, identificada con la matrícula HK 2521, de propiedad de la empresa de transportes ARALL. El accidente se produjo exactamente durante la fase de despegue, cuando la tripulación intentaba elevarse para cumplir con la ruta establecida hacia el sur del departamento.

Lamentablemente, el fuerte impacto contra el terreno no dejó sobrevivientes. “Se confirma el fallecimiento de los cuatro (4) ocupantes”, notificó la autoridad aérea, expresando su solidaridad con las familias de las víctimas.

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Tras confirmarse la emergencia, la DIACC activó de inmediato todos sus protocolos institucionales y ordenó el desplazamiento de un comité técnico especializado hacia el punto exacto del impacto. Este equipo de expertos tendrá la misión de recolectar el material probatorio, piezas de la aeronave y testimonios clave que permitan esclarecer si el hecho se debió a una falla mecánica, condiciones climáticas o un error humano.

Por último, la autoridad aeronáutica dio un parte de tranquilidad sobre la conectividad aérea de la capital del Meta, informando que, a pesar de la gravedad de la situación, la pista de aterrizaje del aeródromo de Villavicencio se encuentra operando con total normalidad.

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