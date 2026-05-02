Ya se van a cumplir cuatro meses del fallecimiento del cantante de música popular Yeison Jiménez, quien perdió la vida el pasado 10 de enero en un accidente aéreo sufrido en el departamento de Boyacá.

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(Ver también: Yeison Jiménez dejó nota escrita a mano antes del accidente de avioneta: ¿qué decía?)

Desde entonces, sus seguidores le han hecho varios homenajes, ya que el cantante era muy joven y le quedaba mucho tiempo por delante para seguir apoyando a las personas y compartiendo con su familia, recordando que tenía tres hijos junto a su esposa Sonia Restrepo.

Ahora, hay algo que sigue llamando mucho la atención y es con respecto a los sueños premonitorios que tuvo tiempo antes del accidente, pues él mismo manifestó en varias oportunidades que mientras dormía sentía que iba a morir en un avión, tal como ocurrió.

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Sin embargo, ahora se conoció que no fue el único de su círculo cercano que soñó esto mismo, pues en el programa ‘Se dice de mí’ del Caracol Televisión, el exmanager del artista, Rafael Muñoz, contó que en alguna oportunidad también tuvo la misma sensación mientras descansaba.

“Yeison me llama llorando. Me mandó el video, lloramos y cuando yo estuve ahí (después de un aterrizaje complicado en Medellín) sentí un deja vu, porque recuerdo que yo también había soñado que él se mataba en un avión”, comenzó diciendo Muñoz.

Y agregó: “Yo le dije ‘papi, yo soñé que usted se me mataba en un avión’ y lloramos en esa videollamada”.

Desafortunadamente, ese sueño se hizo realidad, y ya se van a cumplir cuatro meses de su fallecimiento.

Cómo fue el accidente de Yeison Jiménez

El sábado 10 de enero de 2026, alrededor de las 4:11 de la tarde, una avioneta Piper PA-31 Navajo con matrícula N325FA se estrelló en la vereda Romita, sector Marengo, entre Paipa y Duitama, en el departamento de Boyacá. La aeronave, que acababa de despegar del Aeródromo Juan José Rondón con destino a Medellín, donde el cantante tenía programado un concierto esa misma noche en Marinilla, se precipitó a tierra pocos minutos después del despegue.

Según testigos, la avioneta logró elevarse, realizó la curva habitual para salir, pero uno de los motores comenzó a fallar, provocando pérdida de estabilidad y altura. La aeronave impactó en un predio rural, se incendió y quedó completamente destruida. No hubo sobrevivientes.

A bordo viajaban el cantante Yeison Jiménez, de 34 años, junto a cuatro miembros de su equipo —Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jefferson Osorio y el fotógrafo Weisman Mora— y el piloto, capitán Hernando Torres.

(Ver también: Las terribles coincidencias en muertes de Yeison Jiménez y el famoso cantante de música urbana)

El lamentable hecho sigue enlutando a la música popular colombiana, dejando un vacío en uno de sus más destacados intérpretes

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