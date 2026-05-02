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Sonia Restrepo y Ciro Quiñónez respondieron con firmeza ante las especulaciones digitales que intentaron vincularlos sentimentalmente. Los dos desmintieron rotundamente estas afirmaciones y calificaron el rumor como una difamación carente de cualquier sustento real.

La situación escaló debido a la inconformidad de ambos, quienes no descartan iniciar procedimientos legales contra el responsable de difundir la información. Este conflicto encendió el debate sobre los límites de la privacidad en las redes sociales, según destacó la cuenta de Instagram de ‘Le tengo el chisme’ sobre lo sucedio.

De hecho, la viuda del recordado cantante Yeison Jiménez utilizó su perfil para exponer la fotografía de un individuo que presuntamente la acosa. Ella asegura que este hostigamiento comenzó tras el fallecimiento de su esposo, afectando su entorno familiar.

“Por favor ayúdenme a identificar esta rata, está acabando con mi tranquilidad, mi buen nombre y la paz mental de mis hijos. Me siento acosada, vulnerada y maltratada. Esto ya es personal, es persecución y abuso hacia una mujer que está pasando por la prueba más dura de su vida”, aseguró Restrepo.

Ciro Quiñónez, quien mantiene una relación cercana con la familia de Jiménez, respaldó el señalamiento mediante un video público. El intérprete de música popular busca activamente la ubicación y los datos personales del sujeto, identificado en redes como @Kingurbano.

Aunque Quiñónez evitó profundizar en las acciones específicas del hombre, confirmó que este individuo también perjudica su reputación personal. El cantante enfatizó su compromiso por frenar el abuso y recolectar toda la información necesaria para proteger la integridad de los involucrados en este lamentable episodio de persecución digital.

¿Quién es @Kingurbano en Instagram y TikTok?

El usuario identificado como @Kingurbano en la plataforma Instagram es un generador de contenido enfocado en noticias del mundo del entretenimiento y la música popular en Colombia. Su perfil ha ganado notoriedad por difundir rumores sobre diversas figuras públicas.

A pesar de que no se conoce la identidad de este hombre, aparece con el nombre de Brian Dueñas, sin que se confirme si corresponde a un detalle falso sobre su presentación en público.

Recientemente, este perfil se convirtió en el centro de una fuerte controversia legal y mediática debido a los comentarios hechos sobre la esposa de Yeison Jiménez y el cantante Ciro Quiñonez.

Precisamente, por ese tema, fue señalado públicamente por la viuda de ser el responsable de una campaña de acoso y difamación, por lo que acabó en el ojo del huracán en las redes sociales.

¿Qué hacer ante una difamación en Colombia?

Enfrentar una difamación en Colombia requiere actuar bajo el marco legal para proteger el buen nombre y la honra. El ordenamiento jurídico ofrece mecanismos penales y civiles para quienes resulten afectados por afirmaciones falsas:

Recopilar evidencia digital: guardar capturas de pantalla, enlaces de publicaciones y grabaciones de audio o video. Estos elementos son pruebas fundamentales para demostrar la existencia del ataque y la identidad del agresor.

guardar capturas de pantalla, enlaces de publicaciones y grabaciones de audio o video. Estos elementos son pruebas fundamentales para demostrar la existencia del ataque y la identidad del agresor. Solicitar una rectificación: contactar al emisor de la información para pedir formalmente que corrija sus afirmaciones. Según la ley, la rectificación debe tener la misma importancia y despliegue que la noticia original.

contactar al emisor de la información para pedir formalmente que corrija sus afirmaciones. Según la ley, la rectificación debe tener la misma importancia y despliegue que la noticia original. Presentar una querella: acudir ante la Fiscalía General de la Nación para interponer una denuncia por los delitos de injuria o calumnia. Estos procesos buscan sancionar penalmente a quien atenta contra su reputación.

acudir ante la Fiscalía General de la Nación para interponer una denuncia por los delitos de injuria o calumnia. Estos procesos buscan sancionar penalmente a quien atenta contra su reputación. Iniciar una acción civil: si la difamación causó daños económicos o morales cuantificables, puede demandar una indemnización. Este proceso busca resarcir el perjuicio causado a su imagen pública o profesional.

si la difamación causó daños económicos o morales cuantificables, puede demandar una indemnización. Este proceso busca resarcir el perjuicio causado a su imagen pública o profesional. Interponer una tutela: si existe una vulneración inmediata al buen nombre y la rectificación fue negada, use este mecanismo. La Corte Constitucional protege el derecho a la honra mediante fallos de cumplimiento obligatorio.

Yeison Jiménez y otras muertes trágicas que han marcado la música

Grandes artistas como Yeison Jiménez, Carlos Gardel, Ritchie Valens, Pedro Infante, Jenni Rivera, Juancho Rois, Otis Redding y Aaliyah perdieron la vida en trágicos accidentes aéreos. Sus historias terminaron demasiado pronto, pero su música y legado siguen vivos