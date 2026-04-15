Una reciente entrevista del cantante Ciro Quiñónez encendió la nostalgia entre los seguidores de la música popular en Colombia, luego de compartir recuerdos íntimos sobre su relación con Yeison Jiménez, uno de los artistas más influyentes del género.

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Durante su paso por el programa de la emisora La Kalle, en el espacio ‘El Klub’, Quiñónez relató un episodio ocurrido el pasado primero de enero en Cartagena que, según sus palabras, dejó una sensación difícil de explicar.

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De acuerdo con el artista, ese día compartían en un yate junto a familiares y allegados, en medio de música y ambiente festivo. Sin embargo, notó un comportamiento distinto en Jiménez.

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“Ese día Yeison estaba muy pensativo, muy reflexivo”, aseguró Quiñónez, quien recordó que el intérprete de éxitos como ‘Aventurero’ se apartaba por momentos del grupo para sostener conversaciones profundas con su madre y su esposa.

El relato ha causado interrogantes entre sus seguidores, quienes interpretan estas actitudes como un momento de introspección en medio de una carrera marcada por el éxito.

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El cantante también reveló que ambos tenían previsto iniciar un viaje internacional en enero, con destinos como Dubái y Brasil, en lo que sería un periodo de descanso tras una intensa agenda de presentaciones.

“Nos íbamos varios fines de semana de vacaciones”, contó Quiñónez, al recordar los planes que finalmente no se llevaron a cabo.

Uno de los momentos más impactantes del testimonio fue la frase que, según Quiñónez, expresó Jiménez ese mismo día frente al mar: “Este es el año que voy a disfrutar, que me voy a dedicar a viajar y a bajarle un poco”.

Para el artista, estas palabras reflejaban una decisión personal de cambiar el ritmo de vida, luego de años de trabajo constante en la industria musical.

Ciro Quiñónez también destacó la cercanía que mantenía con Jiménez, a quien describió como un mentor clave en su carrera. Incluso relató episodios personales, como el apoyo que recibió para mejorar su condición física antes de grabar una colaboración musical.

“Yeison era muy exigente, pero era una forma de demostrar cariño”, señaló.

Además, recordó uno de los últimos mensajes que recibió tras una gira de más de 20 conciertos: “Lo estás logrando, mi muchacho”.

Actualmente, Quiñónez continúa su carrera musical con nuevos lanzamientos, entre ellos el tema ‘Llorando lo pagarás’, que, según explicó, cuenta con la influencia artística de Jiménez tras haber sido trabajado en un campamento musical en Medellín.

El cantante enfatizó que el legado de su colega permanece intacto: “Nadie va a ocupar su lugar”.

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Las declaraciones, conocidas a través de la emisora La Kalle, han causado múltiples reacciones en redes sociales, donde seguidores resaltan la cercanía entre ambos artistas y recuerdan la huella de Jiménez en la música popular colombiana.

El testimonio deja una imagen marcada: la de un artista reflexivo frente al mar, en un momento en el que, según quienes lo conocieron, buscaba un equilibrio entre su vida personal y profesional.

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