La música popular en Colombia vuelve a estar en el ojo del huracán tras las recientes y frontales declaraciones de Giovanny Ayala. El intérprete de ‘De qué te las picas’ aprovechó las cámaras del programa La Red, de Caracol Televisión, para poner punto final a la controversia que lo rodea desde que criticó abiertamente el mediático evento en el que varios artistas le rindieron un homenaje en vida a Yeison Jiménez, simulando un sepelio. Con la “lengua sin filtros” que lo caracteriza, Ayala respondió a quienes lo tildan de envidioso y defendió su postura frente a lo que considera una falta de madurez en la industria.

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Uno de los puntos más álgidos de la entrevista fue cuando el llanero abordó el concepto de la envidia, un dardo que le han lanzado constantemente los seguidores de Jiménez. “Hay envidia de la buena y de la mala, esa que genera zancadillas, discusión, odio”, explicó Ayala, diferenciándola de lo que él llama “envidia de la buena”, que es el deseo de que a todos les vaya bien.

Sin embargo, fue enfático en señalar que el éxito suele atraer comportamientos tóxicos. “Cuando viene el éxito, desafortunadamente hay ese tipo de personas que van a hacerles zancadillas a ese tipo de personas”, añadió. A pesar de la ola de comentarios en redes sociales, el cantante aseguró que sus opiniones no buscan generar daño, sino que nacen de sus convicciones personales: “No me considero ‘influencer’, pero cada vez que hago un comentario lo digo con el alma, con una lengua sin filtros, son mis principios”.

Sobre el video que desató la tormenta, donde cuestionaba la estética del homenaje a Yeison Jiménez, Ayala no se retractó. Por el contrario, instó a sus colegas a tener una visión más profunda sobre la vida y la muerte. “Cuando hice mi comentario respetuoso generé la polémica hacia los que estaban y de pronto les cayó el guante; ellos que maduren en esa parte porque mañana se nos irá un familiar y a ellos no les gustará que hagan ese tipo de comportamientos”, sentenció en el programa dominical.

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Para Giovanny, jugar con la imagen de un funeral es un asunto que traspasa los límites del espectáculo, especialmente en una cultura donde la pérdida de un ser querido es un tema sagrado. Sus palabras sugieren que la industria está priorizando el impacto visual y el “marketing” por encima del respeto a las tradiciones y el sentimiento real.

Finalmente, Ayala despejó cualquier duda sobre si su malestar nacía de un sentimiento de inferioridad frente al éxito arrollador de Yeison Jiménez. Con orgullo, recordó su trayectoria de décadas en los escenarios más importantes. “¿Por qué tengo que tener envidia? Ya conquisté toda Colombia con mis éxitos, he tenido un reconocimiento a nivel nacional e internacional. Me paro hora y media en ‘show’, lo tengo todo y tengo mucho camino por recorrer. ¿Qué envidia voy a tener?”, exclamó.

Con estas declaraciones, Giovanny Ayala reafirma su posición como uno de los “caciques” de la música popular, dejando claro que no necesita de polémicas para mantenerse vigente, pero que tampoco se quedará callado cuando sienta que algo no va con su ética profesional. Por ahora, el debate sigue abierto en redes sociales, dividiendo a los fanáticos entre quienes apoyan su sinceridad y quienes consideran que el homenaje a Jiménez fue una celebración válida del talento joven.

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