El presentador Frederick Oldenburg se refirió por primera vez a su ruptura con Carmen Villalobos, revelando detalles inéditos sobre el fin de la relación durante una entrevista en el pódcast de Rodner Figueroa.

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Oldenburg fue enfático en desmentir versiones de una posible infidelidad y aseguró que la relación ya había terminado antes de que surgieran especulaciones. Según explicó, la decisión de finalizar el vínculo la tomó en noviembre, aunque el tema se mantuvo en privado por un acuerdo entre ambos.

De acuerdo con su versión, tras la ruptura, Carmen Villalobos le pidió no hacer pública la situación hasta comienzos de 2026. Durante ese tiempo, la separación no fue conocida por el público, lo que mantuvo la percepción de que la relación continuaba con normalidad.

El presentador también contó que, ya iniciado el nuevo año, buscó a la actriz para definir cuándo comunicarían la noticia. En ese momento, ambos acordaron que cada uno hablaría en su propio momento, sin un anuncio conjunto.

¿Cómo se hizo pública la separación entre Carmen Villalobos y Frederick Oldenburg?

La ruptura se hizo pública posteriormente cuando Villalobos apareció en redes sociales en un video junto a Majida Issa, donde habló de su soltería, lo que marcó el inicio de esta nueva etapa y sorprendió a seguidores.

Con estas declaraciones, Oldenburg aporta una versión distinta sobre el final de la relación y aclara el manejo privado que se le dio durante varios meses. Sin embargo, la actriz no ha confirmado esa versión.

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