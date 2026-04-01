Yeferson Cossio podría enfrentar sanciones económicas y legales por el incidente ocurrido en un vuelo de Avianca, en el que se activó un artefacto con fuerte olor dentro de la cabina.

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De acuerdo con expertos y normas de la aviación civil, este tipo de comportamiento puede ser catalogado como pasajero disruptivo, lo que implica consecuencias más allá de una advertencia. Entre las posibles sanciones figuran multas que pueden alcanzar varios salarios mínimos, según la gravedad del caso.

El incidente ocurrió durante un trayecto entre Bogotá y Madrid, cuando el artefacto liberó un olor químico en la cabina, lo que provocó molestias y llevó a la tripulación a activar protocolos de seguridad.

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Además, la aerolínea tomó medidas directas al cancelar el contrato de transporte, lo que incluyó la anulación de su vuelo de regreso. También anunció acciones legales al considerar que el hecho afectó la seguridad, la comodidad y el orden a bordo.

¿Cuál es la multa que tendría que pagar Yeferson Cossio por bomba de mal olor?

En el plano legal, el caso podría derivar en investigaciones administrativas por parte de las autoridades aeronáuticas, e incluso en sanciones adicionales si se concluye que la conducta puso en riesgo la operación del vuelo o a los pasajeros.

Por esta razón, Cossio podría enfrentar multas económicas y sanciones administrativas por el incidente. El Ministerio de Transporte precisa que las sanciones pueden llegar hasta 185 UVT, lo que equivale actualmente a cerca de $9,6 millones, según recogió El Tiempo.

Además, estos montos pueden incrementarse en función de la gravedad del caso, con ajustes adicionales cercanos al 8,33%. Según la cartera, lo anterior aplica para “el pasajero o quien ejecute actos de perturbación a bordo de las aeronaves, o en las salas de embarque, counters u otras instalaciones aeroportuarias, o instigue a otros a que lo hagan”.

La aerolínea, por su parte, tomó medidas inmediatas al cancelar el contrato de transporte, lo que implicó la anulación del trayecto de regreso del influenciador, junto con el inicio de acciones legales.

El caso también podría derivar en evaluaciones por parte de la autoridad competente para determinar el impacto en la operación del vuelo y en los pasajeros, así como posibles sanciones adicionales.

El episodio ocurrió durante un trayecto entre Bogotá y Madrid, cuando el artefacto liberó un olor en la cabina, lo que provocó molestias entre los viajeros y obligó a la tripulación a intervenir.

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