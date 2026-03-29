Yeferson Cossio es bastante reconocido en el país porque además de ser un ‘influencer’ con miles de seguidores en sus redes sociales, también suele protagonizar hechos que son bastante cuestionados por las personas, pues muchas veces lo que hace son bromas, cosas en contra de las reglas y más que alteran la tranquilidad de los demás.

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Sin embargo, lo último que hizo si fue mucho más cuestionado por sus seguidores e incluso por una reconocida empresa a nivel mundial como lo es Avianca.

Según informó esta aerolínea por medio de un comunicado, el pasado 11 de marzo el creador de contenido viajó junto a algunos familiares y amigos a Madrid, España, pero cometió una infracción al desplegar una “conducta que afectó la seguridad, comodidad, el orden y la disciplina a bordo”.

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Y es que tal como agregó la compañía, el creador de contenido usó un “artefacto generador de olor químico al interior de la cabina”, lo cual está terminantemente prohibido según las reglas de la compañía.

“Avianca rechaza de manera categórica cualquier comportamiento que ponga en riesgo la seguridad de su operación y que comprometa la experiencia a bordo de los clientes y personal de servicio”, concluyó Avianca.

Este es el comunicado completo:

#ECONOMÍA | Avianca (@avianca) dio a conocer un caso de mal comportamiento durante un vuelo en la ruta Bogotá-Madrid el pasado 11 de marzo. El involucrado sería el reconocido influencer Yeferson Cossio (@YefersonCossio), quien habría usado un artefacto que generó un olor químico… pic.twitter.com/WUwyByAu8W — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) March 29, 2026

Por eso mismo, la aerolínea canceló el contrato con el creador de contenido, revocándole su pasaje de regreso por esta inapropiada conducta al interior del vuelo.

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Por lo pronto, Cossio no se ha pronunciado al respecto, pero lo cierto es que esta es una situación bastante grave porque al ser un espacio cerrado y estar lejano al aeropuerto más cercano, esta situación afectó por varias horas a todos los pasajeros que se encontraban a bordo de dicho avión.

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