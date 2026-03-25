El presentador venezolano Frederik Oldenburg se pronunció públicamente tras la ola de especulaciones que surgieron luego de su ruptura con la actriz colombiana Carmen Villalobos, una de las separaciones más comentadas en la farándula reciente.

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La relación entre ambos, que se extendió por cerca de dos años, llegó a su fin a finales de 2025, aunque la noticia solo se confirmó semanas después, provocando gran atención mediática y múltiples teorías sobre las posibles causas del distanciamiento.

Mientras Carmen Villalobos optó por mantener discreción frente a los motivos de la ruptura —limitándose a afirmar que estaba “soltera, pero no sola”—, el foco mediático se trasladó rápidamente hacia Oldenburg, especialmente tras versiones que lo vinculaban sentimentalmente con otra mujer.

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Dichas especulaciones fueron impulsadas por la periodista Mandy Fridmann, quien aseguró que el presentador habría sido infiel con Marjanca Polutnik, una supuesta amiga cercana que, según la versión difundida, nunca habría sido presentada a la actriz colombiana.

¿Qué dijo Frederik Oldenburg sobre su relación con Carmen Villalobos?

Ante el revuelo, Oldenburg decidió romper el silencio durante una entrevista en el segmento ‘Picante y explosivo’ de Telemundo, en la que abordó directamente los rumores.

El comunicador fue enfático en desmentir cualquier relación sentimental con la mujer señalada, aclarando que se trata únicamente de una amistad.

“Ella es mi amiga, mi hermosa amiga. Se llama Marjanca, pero solo somos amigos”, afirmó, buscando poner fin a las versiones que lo involucraban en un presunto romance paralelo.

El presentador también reconoció que ha sido visto en diferentes espacios públicos junto a ella, incluyendo salidas a eventos deportivos, centros comerciales y actividades recreativas. Sin embargo, insistió en que estos encuentros corresponden a una dinámica normal dentro de su vida personal tras la separación con Villalobos.

Oldenburg explicó que, luego del fin de su relación con Villalobos, ha continuado con su rutina de manera habitual, compartiendo con amigos y retomando actividades cotidianas.

En ese sentido, restó importancia a las interpretaciones que han surgido en redes sociales a partir de fotografías o apariciones públicas.

En medio de sus declaraciones, el venezolano dejó claro que actualmente se encuentra soltero y que no existe ningún vínculo amoroso con la mujer mencionada, más allá de una relación de amistad.

Asimismo, envió un mensaje directo frente a las opiniones externas: “La gente puede pensar lo que quiera y está en todo su derecho”, expresó, marcando distancia frente a los señalamientos y dejando ver una postura tranquila ante la polémica.

La ruptura entre ambas figuras del entretenimiento ha provocado un amplio debate en redes sociales, en parte debido a la imagen de estabilidad y complicidad que proyectaban durante su relación.

De hecho, la pareja había mantenido un perfil relativamente cercano con sus seguidores, compartiendo momentos personales que reforzaban la percepción de una relación sólida.

No obstante, según versiones cercanas, la separación se habría dado meses antes de hacerse pública y fue manejada de forma privada por ambos, lo que explica el hermetismo inicial frente al tema.

Por ahora, tanto Villalobos como Oldenburg continúan enfocados en sus proyectos profesionales, mientras el interés mediático por su vida personal sigue generando titulares y reacciones entre sus seguidores.

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