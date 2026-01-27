Los rumores sobre la vida sentimental de Carmen Villalobos volvieron a encenderse en redes sociales luego de la publicación de un video junto a Majida Issa, que de inmediato despertó preguntas entre sus seguidores: ¿la actriz estaría soltera?

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Quién es Frederik Oldenburg, el misterioso hombre con el que se besó Carmen Villalobos)

El clip fue compartido por ambas actrices en sus cuentas de Instagram y rápidamente se volvió viral. En la escena aparece Majida Issa dentro del ‘camper’ donde se maquillan los artistas, en medio de las grabaciones de la nueva versión de ‘Sin senos sí hay paraíso‘. Pensativa y con tono humorístico, la actriz lanza un mensaje que llamó la atención:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Majida Issa (@majidaissa)

Las dos actrices se abrazan con complicidad y terminan lanzándose sobre una cama, riéndose y disfrutando el momento, lo que fue interpretado por muchos como una clara alusión a su estado sentimental. El ambiente relajado y el tono cómplice del video bastaron para que los comentarios no se hicieran esperar.

Majida Issa, cabe recordar, se prepara para interpretar a ‘La diabla’ en una nueva versión de ‘Sin senos sí hay paraíso‘, producción que actualmente se encuentra en grabaciones. El video, grabado precisamente durante una jornada de rodaje, mezcló promoción, humor y cercanía entre colegas, pero terminó desatando toda clase de especulaciones.

Aunque Carmen Villalobos no ha emitido ningún comunicado oficial confirmando o desmintiendo su soltería, los seguidores no pasaron por alto un detalle que viene llamando la atención desde hace varios meses: la actriz ya no comparte imágenes junto a su pareja, el presentador Frederick Oldenburg, en sus redes sociales. Aun así, ambos continúan siguiéndose en Instagram, lo que mantiene la incertidumbre sobre el estado real de su relación.

En la caja de comentarios del video, la mayoría de reacciones fueron positivas y cargadas de entusiasmo. Mensajes como “Esto se prendió”, “Las amo”, “Me uno al team soltera” y “¿En serio?” inundaron la publicación, demostrando el cariño del público hacia ambas actrices y el interés que despierta la vida personal de Villalobos.

Por ahora, todo se mantiene en el terreno de la especulación. Mientras Carmen Villalobos guarda silencio, el video con Majida Issa sigue dando de qué hablar y avivando rumores sobre una posible nueva etapa en la vida de la actriz barranquillera. Habrá que esperar si decide pronunciarse o dejar que las imágenes sigan hablando por ella.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.