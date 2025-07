Sebastián Caicedo, reconocido actor colombiano con una extensa trayectoria en telenovelas, compartió recientemente uno de los capítulos más duros y reveladores de su vida personal.

En una emotiva entrevista concedida al programa ‘Sinceramente Cris’, con la periodista Cristina Estupiñán, abrió su corazón sobre la profunda tristeza que vivió tras su separación con la actriz Carmen Villalobos, con quien compartió una relación de 13 años y un matrimonio que duró cuatro.

La ruptura, anunciada en 2022, sorprendió al público, ya que eran considerados una de las parejas más sólidas del entretenimiento colombiano.

Durante la conversación, Caicedo relató que la separación lo llevó a una etapa de oscuridad emocional tan profunda que incluso llegó a considerar acabar con su vida. En medio de esa crisis, vivió una experiencia que marcaría un antes y un después.

Mientras se encontraba en ayuno y atravesando por un momento de angustia, tras la separación de Carmen Villalobos, un desconocido se le acercó y le dijo que quería orar por él. Aunque al principio le pareció extraño, accedió.

Fue entonces cuando ese hombre, sin conocerlo, le susurró palabras que tocaron su alma: “Ese día que tú estabas mirando ese árbol, no estabas solo, yo siempre he estado contigo”. El actor quedó impactado, ya que ese pensamiento no lo había compartido con nadie. Cuando le preguntó cómo sabía eso, el hombre respondió que no era él quien hablaba, sino el Espíritu Santo.

Caicedo, quien confesó haber sido escéptico en temas de fe, sintió que ese momento fue una señal divina. A partir de ahí, inició un camino espiritual que lo ayudó a superar la depresión y reencontrarse con un propósito mayor. Según él, Dios sabía que necesitaba señales claras para comenzar a creer. Esa vivencia lo fortaleció emocional y espiritualmente, y lo llevó a transformar su vida.

“He vuelto a ese árbol y fue un momento de mi vida y es buen y renovarse y no lo mandé a talar”, expresó Caicedo.

¿Quién es la esposa de Sebastián Caicedo?

Actualmente, el actor mantiene una relación estable con la empresaria paisa Juliana Diez, con quien contrajo matrimonio tras dos años de noviazgo. Durante su relación previa con Carmen Villalobos, la pareja decidió no tener hijos. Sin embargo, Juliana tiene un hijo de una relación anterior, y Sebastián ha logrado entablar un vínculo afectivo con el niño, del que se siente orgulloso.

Uno de los aspectos más comentados de su relación con Juliana es que vivieron un noviazgo en celibato. Esta decisión, poco habitual en el medio artístico, llamó la atención del público y causó diversas reacciones. Según contó la pareja en una entrevista con People en Español, optaron por esperar hasta el matrimonio como una forma de mantenerse fieles a sus principios cristianos y construir una relación sólida basada en valores.

Diez explicó que desde el inicio dejaron claro que no se trataba de “ver qué pasaba”, sino de construir con un propósito claro. Para ambos, era importante dar ejemplo, especialmente al hijo de ella, y demostrar que una relación con bases espirituales podía ser significativa y duradera.

Durante el noviazgo, evitaron la convivencia y priorizaron el crecimiento espiritual y profesional de ambos. Juliana afirmó que su decisión no fue un simple acto tradicionalista, sino una elección consciente para enfocarse en lo verdaderamente importante: su relación con Dios y con el otro.

De hecho, se conocieron en una iglesia cristiana, donde ambos empezaron a participar activamente en la comunidad. La boda fue oficiada por un pastor en una ceremonia íntima celebrada en Llano Grande, Antioquia.

El testimonio de Caicedo ha conmovido a muchos en redes sociales, donde los usuarios destacaron la fuerza de la fe y el acompañamiento espiritual como herramientas fundamentales para superar momentos difíciles. Comentarios como “es un testimonio esperanzador” o “la fe mueve montañas” reflejan el impacto que tuvo su historia en el público, demostrando que detrás de los reflectores también hay historias humanas profundas y transformadoras.

