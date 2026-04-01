La mánager de la actriz Lina Tejeiro, Claudia Serrato, confirmó que enfrenta un diagnóstico de cáncer y decidió hablar públicamente sobre este difícil momento personal.

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La mánager también indicó que ya inició acompañamiento médico con especialistas y que continuará realizándose exámenes para definir el tratamiento a seguir.

Además, destacó el apoyo que ha recibido por parte de su entorno cercano, incluidos artistas con los que trabaja, así como de sus seguidores, a quienes pidió acompañamiento en este proceso.

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¿Qué tipo de cáncer tiene la mánager de Lina Tejeiro, Claudia Serrato?

A través de un video que publicó en sus redes sociales, la representante de artistas reveló que la noticia llegó tras una biopsia en uno de sus senos, lo que marcó el inicio de un proceso que, según explicó, ha sido complejo de asimilar.

“Tengo cáncer de seno. Ese es el resultado, esa es la realidad y eso es lo que está pasando conmigo. Lo supe el viernes en la tarde, aún no lo asumo, me cuesta decirlo en voz alta y amarlo porque es un gran maestro que viene a hacer cosas grandes en mi vida, en la vida de los que me rodean y en la de ustedes”, escribió Serrato.

Además, confesó que no ha sido fácil expresar lo que siente y que todavía se encuentra en una etapa de aceptación. Sin embargo, aseguró que está enfrentando la situación con fortaleza y con la intención de “llenarse de valentía” para afrontar lo que viene.

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“Tengo mucho camino todavía por andar. Ya tuve mi primera cita con el mastólogo, me siento muy acompañada y muy amada por mi familia, mis hijos, mi novio Jaime, mis tías, mis primos, todas mis amigas, mis actores y mis actrices. Además, sigo recibiendo sus oraciones porque las voy a necesitar”, agregó.

Finalmente, Serrato aseguró que seguirá compartiendo su evolución, mientras enfrenta este nuevo reto personal con una actitud de resiliencia y esperanza. Sin embargo, entre lágrimas se mostró positiva y espera superar esa grave enfermedad.

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