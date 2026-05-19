La famosa presentadora, conocida en Instagram como July Habib, está que no se cambia por nadie. Por lo menos eso deja ver en las redes sociales, en donde en las últimas semanas ha posteado fotografías junto a su nuevo amor, que también es de la Costa Atlántica.

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Se trata de Ricky Álvarez, hermano de la exseñorita Colombia Daniela Álvarez, con quien ahora comparten una relación e, incluso, se les ha visto juntos en varios eventos familiares y hasta compartiendo con la exreina.

Este fin de semana, por ejemplo, la pareja asistió a un matrimonio en el que también estuvo presente Daniela y se les ve felices, en las mieles del amor.

¿Quién es Juliana Habib, presentadora del Canal RCN?

La periodista es muy recordada por los colombianos por su rol como presentadora en Noticias RCN desde hace varios años. Sus familiares y personas cercanas la destacan como una persona disciplinada, académica y con una sólida carrera en el modelaje.

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Esta comunicadora Social hizo su entrada formal a los medios a través del Concurso Nacional de la Belleza, en donde quedó en el Top 10 de las mujeres más lindas del país. Lejos de detenerse allí, su carisma la llevó al plano internacional en 2023, cuando representó al país en el Miss Charm celebrado en Vietnam, donde escaló hasta el privilegiado Top 6.

Estos escenarios no solo moldearon su manejo de cámaras y su elocuencia en vivo, sino que le otorgaron un poderoso posicionamiento en el nicho de la moda y la hospitalidad premium.

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Habib ha sabido desmarcarse del estereotipo de la “exreina” para consolidarse como una presentadora fresca, dinámica y muy cercana a las audiencias jóvenes (especialmente entre los 20 y 35 años). Su estilo frente al micrófono destaca por la autenticidad, una cualidad vital en este 2026 donde la televisión y el entorno digital convergen constantemente. July Habib representa a esa nueva generación de periodistas de entretenimiento en Colombia: versátiles, con criterio editorial, y capaces de manejar tanto una alfombra roja internacional como la inmediatez de las noticias del showbiz local.

¿Quién es Ricky Álvarez, novio de Juliana Habib?

Por los lados de su nueva pareja, es un profesional en administración de empresas. Sin embargo, también ha tenido participación en TV.

En 2017, se destacó como uno de los participantes más competitivos del ‘Desafío Súper Humanos’, de Caracol Televisión, donde no solo llamó la atención por su rendimiento físico, sino por su disciplina en la lucha de brazos (pulso), disciplina de la que ha sido campeón en categorías de peso mediano. Posteriormente, se consolidó en la televisión nacional como una de las figuras estrella del programa de competencia ‘Guerreros’ del Canal 1.

En la actualidad, de cara a este 2026, Ricardo Álvarez combina su rol de creador de contenido y modelo fitness en redes sociales —donde arrastra una comunidad que supera los dos millones de seguidores— con su faceta como empresario. En los últimos años, ha expandido los negocios de la familia Álvarez Vásquez incursionando con éxito en el sector gastronómico en su natal Barranquilla, demostrando que su visión va mucho más allá de las luces de los estudios de grabación.

Estas son algunas fotos que ha compartido la pareja:

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