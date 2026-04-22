Aparte de las sorpresas que se viven en ‘La casa de los famosos’, hubo una publicación que planteó la supuesta filtración de los eliminados y finalistas del formato gracias a una supuesta circular que tiene una lista con los resultados.

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Ante eso, Canal RCN respondió de manera tajante frente al tema que se movió a través de las redes sociales con la falsa organización de nombres y con la aclaración del caso.

“En las últimas horas ha circulado en redes sociales una falsa comunicación en la que personas inescrupulosas hacen uso indebido de la imagen oficial del Canal RCN para simular una circular interna en la que, presuntamente, personal de la producción de La Casa de los Famosos Colombia establece, de manera arbitraria, el orden de eliminación de los participantes”, indicó la compañía en la primera parte de su comunicado.

“Es importante aclarar que Canal RCN jamás ha realizado este tipo de comunicaciones y el montaje de la pieza que circula en redes no hace parte de los lineamientos del formato, porque, además atenta contra la transparencia de los procesos de votación que siempre se han garantizado”, remarcó.

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El comunicado oficial recalcó que la elección de quiénes continúan en competencia siempre la toma el público, que apoya a sus participantes favoritos a través de la votación en la página oficial del ‘reality’.

Incluso, recordó que otro de los mecanismos es la expulsión de participantes de ‘La casa de los famosos’ al romper el reglamento del juego. Esta fue la explicación de Canal RCN.

Canal RCN se permite informar: En las últimas horas ha circulado en redes sociales una falsa comunicación en la que personas inescrupulosas hacen uso indebido de la imagen oficial del Canal RCN para simular una circular interna en la que, presuntamente, personal de la producción… pic.twitter.com/31zmE8YEu6 — Noticias RCN (@NoticiasRCN) April 22, 2026

Todo esto en respuesta a una falsa circular, compartida por una persona en X (antes conocido como Twitter), que planteó una idea muy diferente a la presentada por RCN.

“El orden de permanencia ha sido ajustado manualmente para garantizar mayor rentabilidad publicitaria, control narrativo de conflictos, permanencia de perfiles con mayor explotación mediática y eliminación progresiva de participantes no alineados”, indicó el supuesto documento.

Lista falsa de finalistas de ‘La casa de los famosos’

De acuerdo con la falsa circular interna, esta es la lista supuestamente filtrada con los finalistas y la eliminación entre los 9 concursantes que quedan:

‘Juanda Caribe’ ‘Campanita’ Aura Cristina Geithner Alexa Torres ‘Beba’ Alejandro Estrada Mariana Zapata Valentino Lazaro Tebi Bernal

La falsa circular atribuida a Canal RCN tiene fecha del 21 de abril de 2026, en lo que se presentó como clasificación confidencial y de uso exclusivo de la producción del formato televisivo.

El título del falso documento es ‘Comunicado oficial’ y allí se afirma que el sistema presentado a las seguidores del programa no es el que define la ubicación de los concursantes.

“Se confirma que el listado adjunto no corresponde a a resultados orgánicos ni a votaciones reales del público, sino a una estructuración previamente definida por el comité directivo con base en intereses estratégicos del canal”, dice el texto.

Cabe recordar que una de las propuestas de valor por parte del concurso de convivencia entre celebridades es la posibilidad de que sean los fanáticos los que determinen la permanencia de cada uno y la persona que gane.

Las dos primeras temporadas se impusieron Karen Sevillano y Andrés Altafulla, muy a pesar de una cerrada competencia ante Julián Trujillo y Melissa Gate, en cada uno de los casos.

Esta fue la publicación, replicada en una captura de pantalla ante la evidente posibilidad de que sea eliminada de la mencionada red social luego de la aclaración de Canal RCN sobre el tema:

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