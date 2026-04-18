Cartagena se prepara para una de las noches más esperadas de la industria audiovisual con la gala de los Premios India Catalina, que tendrá lugar este sábado 18 de abril en el marco del Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (FICCI).

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Los Premios India Catalina continúan con su tradición de exaltar la excelencia y diversidad de las producciones nacionales e iberoamericanas. Para esta edición, el proceso de pre-nominación contó con la participación de 19 asociaciones y gremios del sector.

Las producciones y talentos postulados pasaron por una etapa de curaduría especializada con delegados de organizaciones como la Asociación Colombiana de Actores y Actrices (ACA), la Asociación de Directores de Fotografía de Colombia (ADFC) y la Sociedad Colombiana de Prensa y Medios de Comunicación, entre otras.

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Nominados en los Premios India Catalina 2026

En la categoría de ficción, títulos como ‘Delirio’, ‘La primera vez’, ‘La vorágine’ y ‘Medusa’ figuran entre los destacados en mejor serie. Estas producciones, muchas de ellas disponibles en plataformas digitales como Netflix y HBO Max.

En cuanto a interpretación, nombres como Ana María Orozco, Carmen Villalobos y Juan Pablo Raba aparecen entre los preseleccionados, lo que anticipa una competencia reñida en las categorías principales.

El apartado documental y periodístico incluye producciones como ‘Chiribiquete’, ‘Armero 1985’ y ‘¿Quién quemó el bus?’, que abordan historias de memoria, territorio y actualidad nacional. En paralelo, los contenidos de entretenimiento, realities y comedia mantienen su protagonismo con formatos que conectan con audiencias masivas.

Los Premios India Catalina también incluyen categorías técnicas, digitales y de contenido de marca, lo que refleja la transformación del ecosistema audiovisual. Desde diseño de producción hasta vodcasts y formatos transmedia, la premiación reconoce nuevas narrativas y plataformas.

Otro de los espacios relevantes es el de favoritos del público, donde la audiencia tiene voz para elegir a sus producciones y talentos preferidos, consolidando así un vínculo directo entre creadores y espectadores.

Listado de ganadores de los Premios India Catalina 2026

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