Las controversias de ‘La casa de los famosos’ fuera del formato de RCN tuvieron un nuevo capítulo debido a un momento de tensión que se vivió con uno de los presentadores del canal.

Sigue a PULZO en Discover

El hecho lo protagonizó Andrés López, conductor de ‘Buen día, Colombia’, durante la entrevista con la más reciente eliminada del ‘reality’, que los señaló como ser “parte del ‘team zorro'”, en referencia a un supuesto apoyo a Alejandro Estrada.

La afirmación provocó la reacción inmediata del periodista por el comentario, al tiempo que de manera tajante la paró de frente durante su conversación de este lunes 13 de abril de 2026.

“Karola, nosotros estamos haciendo un trabajo y no somos ‘team’ de nadie. Nosotros estamos haciendo preguntas a propósito de tu experiencia que acaba de pasar en ‘La casa de los famosos'”, aseguró.

Lee También

Fuerte tensión en el set de Buen Día Colombia, Karola acusa a los presentadores de ser team zorro, y ellos responden que solo están haciendo su trabajo periodístico y de entretenimiento.#LaCasaDeLosFamososCol3 pic.twitter.com/V31dCPR6J0 — Realities Col🇨🇴 (@realityscol) April 13, 2026

De hecho, Nicolás Arrieta, exconcursante en el mencionado formato y que es presentador invitado durante el ‘reality’, le aclaró a la creadora de contenido que ellos actúan con imparcialidad.

A eso, Andrés López añadió que, si bien existen algunos favoritismos que son parte de las preferencias personales, eso no influye en el profesionalismo para llevar a cabo su conversación con los participantes eliminados.

“Estamos para preguntarte a ti que acabas de salir de ‘La casa de los famosos’ cuáles son tus impresiones, pero no somos ‘team’ de nadie”, sentenció el presentador del matutino.

A diferencia de la medida de Canal RCN con Eidevin, esta fue una oportunidad para la eliminada de ofrecer sus descargos después de que el público impulsó su salida del concurso.

¿Quién es ‘Karola’, de ‘La casa de los famosos’?

‘Karola’ es una de las exparticipantes más comentadas de la tercera temporada de ‘La Casa de los Famosos’ en Colombia. Su personalidad frontal y su capacidad para crear polémica la convirtieron rápidamente en figura central del ‘reality’.

Su nombre real es Karol Alcendra, es oriunda de Cartagena y cuenta con más de dos millones de seguidores en Instagram. Su estilo frontal, su habilidad para generar conversación y su carácter estratégico la han consolidado como una de las ‘influencers’ más comentadas del país. Además ha incursionado recientemente en la música.

Karola Alcendra fue confirmada por Canal RCN el 6 de febrero de 2026 como la nueva participante de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia, ocupando el lugar dejado por Johanna Fadul tras su expulsión disciplinaria. Su ingreso oficial ocurrió durante la gala del 9 de febrero.

‘Karola’ debutó en ‘La casa de los famosos’ en la dinámica de “congelados”, recorriendo la casa con un utensilio de limpieza mientras “desinfectaba” simbólicamente los espacios. El momento más comentado fue cuando encaró a Valentino, a quien calificó de hipócrita, y lanzó una crítica directa a Beba. La frase “Te vas el domingo amor” marcó uno de los primeros golpes de autoridad de la ‘influencer’.

Karola mantiene una estrecha amistad con Emiro Navarro, participante destacado de la segunda temporada del programa, lo que le otorga un conocimiento previo de la psicología del juego y un respaldo importante de la audiencia que siguió a Navarro.

¿Quién es Andrés López, de ‘Buen día, Colombia’?

Andrés López, cuyo nombre completo es Jaime Andrés López, es un presentador, locutor y periodista bogotano que ha construido una carrera sólida en los medios de comunicación colombianos durante más de dos décadas.

López ha hecho parte de formatos radiales como A vivir que son dos días de Caracol Radio, siendo director y conductor del espacio. En su larga trayectoria se ha destacado en medios como La Superestación 88.9, Radiónica, Citytv, Canal Trece, Caracol Radio y el Canal RCN, además de ser voz comercial en radio y televisión para diferentes empresas.

Jaime Andrés López ha hecho parte de ‘Buen día, Colombia”, el programa matutino del Canal RCN. Su personalidad y carisma para conversar con invitados lo llevaron a ser parte del equipo de varios programas como ‘Tr3ce News’ en 2013, ‘Caja de Herramientas’ en 2019 y ‘El desayuno’ entre 2018 y 2020.

López reconoció que durante el casting para ‘Buen día, Colombia’, la directora del programa le señaló que debía bajar de peso para verse mejor en cámara, lo que lo motivó a perder 23 kilos en cuatro meses adoptando hábitos saludables de alimentación y movilidad en bicicleta.

El periodista de 46 años fue marcado profundamente por transmitir en vivo el atentado al Club El Nogal en 2003 y la cobertura del 11 de septiembre de 2001, cuando era uno de los pocos locutores que hablaba inglés en su emisora.

* Pulzo.com se escribe con Z