La actriz y presentadora Carla Giraldo, una de las figuras más reconocidas del entretenimiento nacional, abrió su corazón sobre uno de los procesos más complejos de su vida personal: su cambio físico y emocional tras enfrentar un aumento significativo de peso.

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Con una trayectoria de más de tres décadas en televisión desde sus inicios en los años 90, Giraldo ha estado bajo la mirada constante del público. Su paso por producciones, realities y más recientemente como presentadora de ‘La casa de los famosos Colombia’ ha mantenido vigente su nombre en la industria.

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En una entrevista concedida al programa ‘Buen Día Colombia’ del canal RCN, la también ganadora de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ en 2021 reveló que uno de los momentos más difíciles ocurrió precisamente durante esa etapa.

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Según relató, hace aproximadamente cinco años experimentó un aumento de peso que alcanzó los 95 kilos, situación que impactó tanto su salud física como su bienestar emocional.

“Traté de hacer de todo, pero no funcionaba. Fue muy difícil, estuve muy triste y no entendía lo que pasaba”, confesó durante la entrevista.

Ante la falta de resultados con métodos convencionales, Giraldo decidió buscar apoyo médico especializado. Fue entonces cuando optó por someterse a una cirugía de manga gástrica, procedimiento que reduce el tamaño del estómago.

No obstante, la presentadora fue enfática en señalar que este tipo de intervención no representa una solución definitiva por sí sola.

“Todo empieza a funcionar, pero hay que hacer ejercicio”, explicó, destacando que el verdadero cambio implica disciplina, modificación de hábitos alimenticios y constancia.

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Durante la conversación, Giraldo subrayó que el proceso no solo se limitó a la transformación corporal, sino que también implicó un trabajo emocional profundo.

“Es también volverse a querer”, expresó, al referirse a la importancia de la salud mental en este tipo de cambios.

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Sus declaraciones, difundidas a través de ‘Buen Día Colombia’, causaron múltiples reacciones en redes sociales, donde seguidores destacaron su sinceridad y compartieron experiencias personales relacionadas con procesos similares.

El testimonio de la presentadora reabre la conversación sobre los desafíos que enfrentan las figuras públicas frente a los estándares físicos, así como la importancia de abordar estos cambios desde una perspectiva integral que incluya tanto la salud física como emocional.

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