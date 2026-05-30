La música latina sigue acelerando el paso y esta semana La Corte, el pódcast musical de Pulzo, reúne colaboraciones urbanas de alto perfil, nuevos álbumes, apuestas emergentes y algunos acontecimientos que dejaron huella entre los fanáticos. Desde el reguetón y el trap hasta el rock en español y los sonidos anglo, la agenda llega cargada de novedades.

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En el apartado de las novedades del urbano, Topboy TGR une fuerzas con Eladio Carrión y Sech en ‘Más de ahí’, una colaboración que reúne distintas corrientes del género. También destaca ‘Tiffany’, el nuevo lanzamiento de Jay Wheeler junto a Mora.

La lista continúa con ‘Octavio Mesa’, donde GeezyDee comparte créditos con Blessd y Prodmonja, mientras Elkno presenta ‘Ritmo’. A esto se suma una nueva versión de ‘Ganas’, éxito de Kris R que ahora cuenta con la participación de De La Rose, Ryan Castro y Cris MJ.

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Entre lo que mueve el radar, Jay Wheeler amplía su catálogo con el álbum ‘La voz favorita’. También aparece Ela Taubert con ‘Hasta el fin del mundo’, mientras Mau y Ricky presentan su nuevo proyecto discográfico ‘Ricky y Mau’.

El top de La Corte

Soda Stereo hace eco en Bogotá

Uno de los momentos más comentados de la semana ocurrió en Bogotá con el regreso tecnológico de Soda Stereo. Más de 11 mil asistentes se reunieron para revivir clásicos de la banda argentina en una experiencia que volvió a conectar al público con canciones como ‘Nada personal’, ‘Juegos de seducción’, ‘Persiana Americana’, ‘Prófugos’ y ‘De música ligera’. Gustavo Cerati volvió a sentirse presente a través de una puesta en escena liderada por Charly Alberti y Zeta Bosio.

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En los ritmos anglo, Paul McCartney presenta el álbum ‘The Boys of Dungeon Lane’, mientras Ariana Grande lanza ‘Hate That I Made You Love Me’, ampliando la conversación musical más allá del mercado latino.

Ryan Castro prepara sorpresa en Bogotá

Otra noticia importante involucra a Ryan Castro, quien prepara junto a la plataforma de streaming Spotify el evento Party Pendiente del Ghetto en Bogotá. Los oyentes más fieles de la ciudad tendrán la posibilidad de acceder a una experiencia exclusiva mediante un proceso de preregistro e invitación.

Otros sonidos que se deben tener en cuenta

Las nuevas apuestas también tienen espacio esta semana. Niña Pastori presenta el álbum ‘Color Fania’, mientras Fer Ariza estrena ‘Somos Latinos’. A ellos se suman MITO & DIDIER con ‘Jazz Bélico’ y Danny Polo con ‘Lo que no sabes tú’.

La agenda de La Corte

Finalmente, entre los anuncios para seguir de cerca, Morat acompañará a la Selección Colombia en el evento de despedida rumbo al Mundial 2026 en El Campín.

También se confirmó el regreso de Claptone a Medellín con Claptone & Friends el próximo 31 de julio, mientras la legendaria banda Slayer volverá a Colombia para celebrar los 40 años de ‘Reign in Blood’.

Salsa al Parque 2025 CONFIRMADO

¡Buenas noticias para los salseros! El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos (Idiger) aprobó el plan de emergencias y Salsa al Parque 2025 ya tiene luz verde. El festival tendrá lugar este 4 y 5 de octubre en el Parque Simón Bolívar con un aforo máximo de 40.000 personas. Habrá un Puesto de Mando Unificado (PMU) permanente para garantizar seguridad, y se aplicarán estrictos controles de ingreso.