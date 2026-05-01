La nueva selección de La Corte, el pódcast musical de Pulzo, llega con una mezcla de lanzamientos urbanos, álbumes de peso y movimientos clave en la industria, en una semana donde conviven los hits inmediatos con proyectos más amplios y noticias que confirman el pulso del mercado en vivo.

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Latidos urbanos en la calle

En los sonidos urbanos, el foco está en el remix de ‘Te entiendo’, donde Maisak une fuerzas con Feid y Maluma, en una colaboración que apunta directo a rotación. A esto se suma Blessd con ‘Qué lío’, mientras Eladio Carrión junto a Mora presentan ‘Impredecible’.

En esa misma línea aparece Sky Rompiendo con ‘QHP piñata’, acompañado de Kris R y nuevamente Maluma. El bloque lo completa el álbum ‘Que tin y que tan’ de Nanpa Básico, que sigue consolidando su narrativa dentro del género.

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La mezcla musical perfecta

Las vibras para tener en cuenta amplían el espectro con lanzamientos de largo formato. Carlos Vives presenta ‘El último disco vol.1’, mientras Monsieur Periné lanza ‘Instrucciones para ser feliz’.

También entran en la conversación Mike Bahía junto a Corina Smith con ‘Encubiertos’, además de ‘Cule poco’ de Aria Vega. El bloque se completa con ‘Despecho a 2 voces’, el álbum colaborativo de Jessi Uribe y Paola Jara.

Sonidos a tener en cuenta

En los ritmos alternativos que valen la pena, aparecen propuestas que se salen de la línea principal: Naoto con ‘Tokio Sake Bomb’, Jorge Celedón junto a Josi Cuen y Jorge Medina con ‘Juntos’, y Fer Ariza con ‘Vuela alto’.

En cuanto a novedades, Ricardo Arjona anunció una sexta fecha en el Movistar Arena, confirmando la alta demanda de su gira, mientras Roa logró sold out en Bogotá para su show del 15 de mayo, consolidando su crecimiento en la escena local.

Salsa al Parque 2025 CONFIRMADO

¡Buenas noticias para los salseros! El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos (Idiger) aprobó el plan de emergencias y Salsa al Parque 2025 ya tiene luz verde. El festival tendrá lugar este 4 y 5 de octubre en el Parque Simón Bolívar con un aforo máximo de 40.000 personas. Habrá un Puesto de Mando Unificado (PMU) permanente para garantizar seguridad, y se aplicarán estrictos controles de ingreso.