Lo de Megadeth en Bogotá no fue un simple concierto: el evento traído por Páramo Presenta fue un acto de celebración pensando en su despedida, una descarga de historia viva del thrash metal que encontró en el público colombiano a su cómplice perfecto.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Dream Theater sumergió a Bogotá en estado de ‘Parasomnia’ durante una noche inolvidable)

Desde el arranque con ‘Tipping Point’ y ‘Hangar 18’, la banda dejó claro que no habría concesiones. Era una noche para ir con todo, repasando su legado y mostrando lo nuevo. Y así fue. La energía estalló desde el primer riff, con un Movistar Arena que respondió como si entendiera que estaba presenciando algo irrepetible.

Al frente, Dave Mustaine volvió a demostrar por qué es una figura central del metal. Puede que haya tenido ligeros tropiezos vocales en momentos puntuales, pero quedaron diluidos ante la potencia de su ejecución en guitarra y una presencia escénica que llena cualquier escenario sin esfuerzo. Mustaine no necesita correr ni exagerar: su sola figura impone.

Lee También

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Páramo Presenta (@paramopresenta)

Megadeth y una curaduría feroz: del pogo a la historia del metal

El corazón del concierto estuvo en su selección. Hubo un tramo que definió la noche: desde ‘She-Wolf’ a ‘Tornado of Souls’, Megadeth construyó una secuencia implacable, donde cada canción parecía elevar la anterior.

‘Sweating Bullets’, literalmente, eloqueció a quienes dijeron presente. ‘This Was My Life’, que inspiró el nombre de la gira, debutó en el tour, mostrando la complicidad innegable entre la banda y Bogotá. ‘Angry Again’ mantuvo alta la energía y ‘Trust’ es una infaltable que siempre evocará al ‘Cryptic Writings’.

Pero en ‘Tornado of Souls’, el pogo alcanzó otro nivel. Bengalas encendidas en medio de la multitud acompañaron uno de los solos más icónicos del género, en una postal que mezcló caos, belleza y devoción. Era el metal en su estado más puro y lo vimos en Bogotá.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Páramo Presenta (@paramopresenta)

Megadeth y sus guiños a Metallica en concierto en Bogotá

Pero si hubo un momento que trascendió lo musical, fue el bloque que conectó con la historia compartida entre Mustaine y Metallica. ‘Mechanix’ abrió la puerta (era imposible no pensar en ‘The Four Horsemen’) y, de inmediato, llegó el golpe inesperado: ‘Ride the Lightning’, interpretada por primera vez en vivo… en Bogotá.

No fue un simple cover. Fue una declaración. Mustaine lo dijo sin rodeos: él escribió esa canción. Y lo que siguió fue una versión más cruda, más veloz, más alineada con su ADN. Un guiño que, lejos de la confrontación, sonó a reconciliación con su propia historia.

Bogotá, protagonista de una despedida que fue celebración

El público jugó un papel fundamental. Lo que se vivió en el Movistar Arena fue una comunión total. Pogos en distintos puntos del recinto, cánticos que ya son tradición —“¡Megadeth, Megadeth, qué chimba Megadeth!”— y una energía constante que no decayó en ningún momento.

Durante ‘Symphony of Destruction’, el coro colectivo retumbó con una fuerza descomunal, mientras carteles del club de fans aparecían como parte de un ritual ya establecido en cada visita de la banda. No es casualidad que esta haya sido su séptima vez en el país: lo de Megadeth con Colombia es una relación consolidada.

Mustaine lo sabe. Lo dijo en tarima. Está enamorado del país. Y esa conexión se sintió en cada gesto, en cada pausa, en cada promesa de que lo de la noche de este lunes —en su segunda fecha— será distinto.

Un cierre en alto… que dejó ganas de más

El final con ‘Holy Wars… The Punishment Due’ fue tan contundente como simbólico. Un cierre épico que, paradójicamente, dejó al público con la sensación de que aún había más por dar. Este lunes seguramente será así.

Y ese es, quizá, el mayor acierto de la noche: no sonó a despedida definitiva, sino a celebración extendida. A un “esto no se acaba todavía”.

Porque si algo quedó claro es que Megadeth no vino a despedirse con nostalgia, sino con furia, precisión y gratitud. Y Bogotá respondió como pocas plazas en el mundo pueden hacerlo: convirtiendo un concierto en historia.

Salsa al Parque 2025 CONFIRMADO

¡Buenas noticias para los salseros! El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos (Idiger) aprobó el plan de emergencias y Salsa al Parque 2025 ya tiene luz verde. El festival tendrá lugar este 4 y 5 de octubre en el Parque Simón Bolívar con un aforo máximo de 40.000 personas. Habrá un Puesto de Mando Unificado (PMU) permanente para garantizar seguridad, y se aplicarán estrictos controles de ingreso.