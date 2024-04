Lo que pasó este domingo en Bogotá no es algo común. Hacer llorar a una leyenda del rock (con todas sus letras) como Dave Mustaine pone a Bogotá dos escalones arriba como público.

(Vea también: “Estoy 100 % libre”: Vocalista de Megadeth, sobre diagnóstico de cáncer de garganta)

La organización del club de fans de Megadeth hizo que la banda se sintiera como en casa y la noche del 21 de abril trajo sorpresa tras sorpresa y dio cuenta de la conexión que existe entre la agrupación y sus seguidores en Colombia. Y es que para venir por sexta vez tiene que haber algo muy especial.

Hay que destacar la gran asistencia. Más allá de que fue domingo, la gente respondió masivamente y el ‘sold out’ lo dice todo; tanto así que Páramo Presenta tuvo que abrir una nueva fecha para este lunes. Contrario a lo que algunos piensan, las bandas de metal no solo convocan, sino que venden y llenan; basta con mirar lo rápido que agotó boletería Iron Maiden.

Megadeth, sabiendo cómo es su público en Colombia, preparó un ‘setlist’ pensado para la gente. Mustaine ya lo había anticipado y sí que les dio gusto a sus seguidores con las canciones, el ritmo que dio al concierto y la interacción patente durante la más de hora y media de ‘show’.

Abrir con ‘The Sick, the Dying… and the Dead!’ fue un acierto para entrar en calor. Los himnos vendrían para más adelante y mostrar algo de la nueva música nunca estará mal. Luego, ‘Dread and the Fugitive Mind’ le dio más potencia a la presentación y ‘Skin o’ My Teeth’ devolvió al público a principios de los 90. Tres décadas en una sola tanda fue mucho para arrancar.

La banda, que les había dado una sopresa a sus seguidores el sábado, siguió yendo al pasado y se sacó de la manga ‘Wake Up Dead’ (del ‘Peace Sells… But Who’s Buying?’), como si supiera lo que el público le tenía preparado. Cuando se habla de conexión, lo del domingo está a otro nivel.

Luego, entre pogos y gritos alabando a Mustaine (alma, vida y corazón de Megadeth) comenzó el ciclo de himnos. ‘In My Darkest Hour’, ‘Angry Again’, ‘Countdown to Extinction’ y ‘Sweating Bullets’ mostraban a una banda más compenetrada con su público, que no dejaba de saltar.

En ese punto, el Movistar Arena se transformó en el ‘Hangar 18’ (del Rust in Peace), le abrió paso a Trust, (del Cryptic Writings), que precedió el pogo de ‘Tornado of Souls’ (También del Rust).

Lee También

Dave Mustaine, de Megadeth, lloró de la emoción en Bogotá

La energía, arriba… La banda, conectada (a la altura de Bogotá). El ambiente, de ensueño. Y la sorpresa, a punto de salir. El intro de ‘À tout le monde’ era la señal que todos esperaban para iluminar el Movistar.

(Vea también: Fans quedaron aburridos con la cancelación del concierto de famosa banda en Bogotá)

La canción del Youthanasia fue la clave para que las linternas se encendieran con el filtro dispuesto por el club de fans.

A cada bandeja le correspondió un color y así fue como el Movistar Arena fue una ondeante bandera de Colombia. ¡Fue alucinante! Y así lo reconoció el mismo Mustaine.

☢️Hoy hicimos historia, hicimos llorar a Dave y de lejos somos la mejor fecha de toda la gira. Los amamos y queremos darles las gracias por esta noche tan increíble ¿cuantos lloramos en A Tout Le Monde? pic.twitter.com/CbhP0GpghM — MegadethCFC (@MegadethCFC) April 22, 2024

“Esta es la cosa más hermosa que he visto en mi vida”, dijo el músico. Luego se puso a llorar. “Muchas gracias”, fue lo único pudo manifestar, mientras toda la arena lo vitoreaba.

Gritamos, saltamos y además lloramos junto a Dave Mustaine en lo que él mismo considera como la cosa más hermosa que ha visto en su vida.

¡Qué chimba Megadeth!

¡Qué chimba el Megadeth Colombian Fan Club! ☢️ 📸 @EstebanHarris pic.twitter.com/dj7JU2A7yg — MegadethCFC (@MegadethCFC) April 22, 2024

Después del emotivo momento, Mustaine la volvió a poner velocidad al asunto y soltó por primera vez en Colombia ‘Devil’s Island’.

Y siguieron los momentos memorables. En Colombia ya esa sabido que ‘Symphony of Destruction’ se canta de una manera especial, pero siempre está la expectativa sobre cómo sonará, y no desentonó: “Megadeth, Megadeth… Qué chimba Megadeth” sonó durísimo en Bogotá

“Megadeth, Megadeth, que chimba Megadeth” así coreaba el público colombiano su propio himno a la banda de David Mustaine.#Megadeth #MegadethEnColombia 🇨🇴🇨🇴 pic.twitter.com/B1dnaDdQ6Y — Antares Rock (@AntaresRock1) April 22, 2024

Las sorpresas seguían en Bogotá y la canción oportuna para eso fue ‘Peace Sells’, momento en el que los carteles con símbolos de paz y dinero salieron desde las gradas para recrear de manera inmejorable la canción.

Y para cerrar, el himno de himnos llegó con ‘Holy Wars… The Punishment Due’, que dejó clarísimo que James LoMenzo, bajista de la banda, el público fue “maravilloso”.

Fueron 16 canciones que dejaron el listón muy alto para las personas que irán este lunes. Lo de Bogotá con Megadeth es amor puro. Y es recíproco.

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.