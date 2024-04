Los amantes del ‘glam’ rock, seguramente, recuerdan con especial cariño a Gene Simmons y Paul Stanley, dos de los iconos de la música y de la moda durante las décadas de los 70’s, 80’s y 90’s.

El legado de la banda que compuso e interpretó éxitos que se convirtieron en himnos para varias generaciones, como “Detroit Rock City”, “Rock and Roll All Nite”, “I Was Made for Lovin’ You” y “God Gave Rock ‘n’ Roll to You II”, parecía ir perdiendo algo de brillo durante los últimos años.

Con el anuncio de lo que sería su gran gira de despedida, titulada “End of the Road”, también llego el de la venta de su catálogo musical, nombre, logotipo, imagen y derechos de semejanza al grupo sueco Pophouse Entertainment, mismo que lleva a cabo el popular espectáculo de avatares en directo de ABBA.

Simmons y Stanley anuncieron, junto con los directivos de la compañía europea, que habían llegado un acuerdo para ceder todo el portafolio de Kiss por una suma de 300 millones de dólares, afirmó AP.

Aunque es una cantidad astronómica de dinero, otros artistas lograron una mejor negociación de su imagen, como fue el caso, por ejemplo, de Bruce Springsteen, quien acordó con una compañía una cifra de 500 millones de dólares.

La idea de la empresa sueca es montar un espectáculo de avatares inspirado en Kiss, que sería lanzado en 2027 en alguna ciudad de Estados Unidos que no ha sido especificada hasta el momento.

“Fuimos a ver el espectáculo de ABBA y nos dejó boquiabiertos. Desde entonces, la tecnología ha mejorado a pasos agigantados. Hemos visto bocetos de cómo será y parecíamos los X-Men”, comentó Gene Simmons a la revista Fortune.

Kiss es la segunda inversión de Pophouse fuera de Suecia, ya que en febrero de 2024, la compañía se asoció con la empresa que maneja los derechos de la cantante Cyndi Lauper, con el fin de lanzar un nuevo proyecto de actuación inmersiva.

