Tres décadas de trayectoria musical no son cualquier cosa y es por eso que No Te Va Gustar decidió llegar a Colombia para celebrarlas. Su gira va por toda América Latina y, después de abrirla en su natal Uruguay, los charrúas le dieron un sitial de honor a nuestro país.

Las primeras presentaciones fueron en Medellín y Manizales, donde les fue muy bien, pero Bogotá siempre ha tenido una conexión especial con los ‘yoruguas’ y por eso la noche de este 22 de febrero tenía que ser especial.

El ambiente estaba subiendo apenas comenzaba la noche. Los fanáticos de la banda (que son muchos en la capital) empezaron a moverse y conforme llegaron los asistentes repartieron una hoja con una serie de instrucciones para momentos puntuales del recital. Un saludo de cumpleaños, un improvisado ‘show’ luces y cientos de avioncitos de papel se estaban gestando por parte del público. Un homenaje sencillo, pero muy significativo.

Las luces se apagaron, las voces se encendieron, los seguidores se levantaron y el cumpleaños número 30 comenzó. ‘Déjame bailar’ y ‘Nada para ver’ fueron las canciones elegidas, apenas para calentar. La timidez propia de las primeras piezas se notó, pero el himno, ‘A las nueve’, hizo lo suyo.

Los letreros de feliz cumpleaños se elevaron y el ritmo se fue ajustando… La fiesta ya estaba prendida.

Luego llegó otra de las más conocidas. ‘Cero a la izquierda’ sonó y los coros rompieron la noche.

"Yo quiero estar a la izquierda del cero, no me analices no voy a cambiar. Yo se que no siempre gana el pega primero, pero no sirve dejarse pegar…" No Te Va a Gustar 😍 pic.twitter.com/T6wJB0Tiyf

