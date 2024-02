La ruptura entre Nicki Nicole y Peso Pluma causó tremenda polémica en redes sociales. La rapera argentina ha recibido todo el apoyo por parte de sus fans e internautas, quienes desde un principio aseguraron que este romance no traería nada bueno. Asimismo, algunos han asegurado que todo se trató de una estrategia comercial.

Vale la pena recordar que el pasado 13 de febrero se filtró un video que en el que se observaba al cantante de corridos tumbados Peso Pluma junto a otra mujer agarrados de la mano en Las Vegas. Nicki Nicole hizo cambios significativos en su cuenta de Instagram y quitó las fotos que tenía junto a él. Asimismo, envío un mensaje a todos sus seguidores donde indica que habría terminado su relación.

“El respeto, es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto… Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy. Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar. Nicki”, escribió.