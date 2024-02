Una de las relaciones más mediáticas de los últimos meses ha llegado a su fin. El amor entre Peso Pluma y Nicki Nicole ha concluido luego de que salieran a la luz imágenes del cantante mexicano en compañía de otra mujer durante el Super Bowl del pasado domingo en Las Vegas.

La mujer en cuestión ha sido identificada como Sonia Sahar y es señalada como la presunta responsable de la ruptura entre Hassan Emilio Kabande Laija (Peso Pluma) y la rapera argentina Nicki Nicole.

Sonia Sahar, una ‘influencer’ con poco más de 30 mil seguidores en Instagram, ha adquirido notoriedad en las últimas horas al ser señalada como la causa de la separación entre Peso Pluma y Nicki Nicole.

Conocida previamente por compartir contenido sobre estilo de vida, viajes y eventos de alta sociedad en redes sociales, Sahar se ha visto envuelta en la polémica tras las imágenes reveladoras.

Luego del incidente, Sahar compartió una historia en Instagram pidiendo a sus seguidores que no crean ciegamente en lo que dicen los medios y que conozcan ambas versiones de la historia.

Las imágenes de Peso Pluma junto a Sonia Sahar en el Super Bowl desencadenaron la reacción de Nicki Nicole, quien se encontraba de gira en Costa Rica mientras Peso Pluma asistía al evento en Las Vegas. Parece que la artista asumía que seguían en una relación.

