Las controversias en el mundo del espectáculo tienen diferentes situaciones y una de ellas quedó en evidencia con el cuestionamiento de un famoso periodista colombiano por un decisión que lo afectó.

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El periodista Carlos Ochoa acudió a sus redes sociales para reaccionar por medio de un video luego de que el equipo de trabajo de Ryan Castro no lo acreditó como prensa para el concierto del artista en Medellín, el pasado domingo 26 de abril.

Desde su cuenta personal de Instagram, donde tiene más de 148.000 seguidores, el veterano reportero puso sobre la mesa de manera punzante la determinación en cuestión.

“No soy suficiente para el equipo de trabajo del cantante Ryan Castro y, por eso, no puedo mostrarles a ustedes todo el cubrimiento especial del concierto, hoy, 26 de abril, en Medellín. No fui acreditado”, indicó en la primera parte del mensaje publicado en la fecha mencionada.

Ochoa remarcó que es un “periodista con 27 años de trayectoria, con redes sociales y un TikTok con 258.000 personas y videos con 7 millones [de reproducciones] y 4 millones [de reproducciones]”, por lo que dejó la pulla.

El periodista afirmó que era muy probable que en el concierto estuvieran “todos los ‘influenciadores’, incluso con menos seguidores que yo”, al tiempo que se preguntó si su edad sería una razón para esa determinación.

El comunicador explicó que tuvo contactos con varios de los encargados del manejo de prensa y no recibió ninguna clase de respuesta, por lo que prácticamente fue borrado de la lista de acreditaciones, algo que reveló vivieron otros colegas suyos también.

Lo que no dejó pasar por alto es que muchos de estos representantes de los artistas ante los medios de comunicación suelen buscar respaldo en el inicio de las carreras de los cantantes para recibir ese impulso, algo que cambia cuando ya tienen alguna clase de reconocimiento como en este caso.

De hecho, justificó su publicación al plantear que esto es un tema frecuente entre los periodistas debido al “miedo” de que no reciban una próxima invitación a eventos y demás.

En ese sentido, aclaró la razón para no ofrecer en este caso ninguna información del concierto, al tiempo que hizo un llamado para no repetir este tipo de casos.

¿Quién es Carlos Ochoa, periodista colombiano?

Carlos Ochoa es un periodista colombiano ampliamente reconocido como el mayor experto en telenovelas y entretenimiento del país. Su trayectoria de más de 20 años lo ha consolidado como un referente de consulta obligatoria en la industria.

nició su carrera en Medellín como corresponsal de entretenimiento para medios locales y nacionales. Durante años, trabajó en Noticias RCN y Noticias Caracol, donde se destacó por sus crónicas y reportajes exclusivos sobre el mundo de las celebridades.

Su pasión por el género melodramático lo llevó a ser apodado el “Gurú de las Telenovelas”. Es conocido por poseer una de las colecciones de objetos de televisión más grandes del país, incluyendo libretos originales y elementos de utilería icónicos.

Ochoa sobresale por su capacidad para anticipar noticias exclusivas sobre futuros lanzamientos de canales como Caracol y RCN. Su credibilidad se basa en la cercanía que mantiene con actores, directores y productores de televisión.

Actualmente, Ochoa gestiona sus propios canales digitales bajo la marca ‘Carlos Ochoa y sus Novelas’. En YouTube e Instagram, sus contenidos sirven de base para artículos en diversos medios de comunicación que siguen sus primicias informativas.

A pesar de enfrentar desafíos de salud importantes en el pasado, ha logrado mantener su vigencia en el ecosistema digital. Su labor actual se enfoca en la preservación de la memoria histórica de la televisión y el apoyo al talento nacional.

Salsa al Parque 2025 CONFIRMADO

¡Buenas noticias para los salseros! El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos (Idiger) aprobó el plan de emergencias y Salsa al Parque 2025 ya tiene luz verde. El festival tendrá lugar este 4 y 5 de octubre en el Parque Simón Bolívar con un aforo máximo de 40.000 personas. Habrá un Puesto de Mando Unificado (PMU) permanente para garantizar seguridad, y se aplicarán estrictos controles de ingreso.