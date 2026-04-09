A Gabriel Delascasas le dio por hacer las veces de imitador y después de pasar por varios personajes, sus compañeros no dejaron perder el impulso y lo animaron a seguir.

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(Vea también: Susto en ‘La Luciérnaga’ por Gabriel de las Casas, entre chiste y chanza: “Se puso como rojo”)

Alexandra Montoya, en su rol de ‘la nena’, le dijo que él sería el ideal para ganar el concurso de imitador de burros en San Antero, Córdoba. Los demás miembros de la mesa sumaron la presión.

El director de ‘La luciérnaga’ tomó aire, se preparó y sacó sus dotes borricales. El rebuzno de Delascasas hizo estallar las risas en el estudio de Caracol Radio, y ahí mismo se detuvo.

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Acá está el fragmento (2:11:38):

Gabriel Delascasas, avergonzado en ‘La luciérnaga’

Más allá de su evidente talento, Gabriel Delascasas frenó avergonzado y se esforzó en explicar a sus oyentes algo que no lo requería.

“En serio, esto es una estupidez, es una ridiculez que yo no sé cómo me presto para esto. No vayan en entrar a YouTube, no vayan a poner Caracol Radio, no vayan a devolver ahí”.

Propio del ambiente del programa, Alexandra Montoya lo siguió molestando. “No, ‘Gabris’, ese chiste fue muy cortito”. Y las risas seguían.

Delascasas frenó el asunto y siguió con el programa, con una mezcla de vergüenza, molestia e incomodidad.

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