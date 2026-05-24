Andrés Cepeda se puso en modo elecciones y recientemente siguió con un chiste que le estaban haciendo en redes sociales, pero esta vez respondió con una forma poco característica de él. El ganador de cinco premios Grammy Latino publicó una foto suya simulando ser el nuevo presidente de Colombia.

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La imagen, recreada con inteligencia artificial, muestra a un hombre que simula ser el cantante con la banda presidencial y en un atril. En la parte de atrás, están los candidatos reales (aunque con evidentes imprecisiones en sus características físicas) que disputan la carrera para llegar a la Casa de Nariño: Paloma Valencia, Abelardo de la Espriella, Iván Cepeda, Sergio Fajardo y Claudia López.

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Esa respuesta la hizo el bogotano precisamente a seguir la jugarreta de varios de sus seguidores, pues le escribían que él iba a ser el próximo presidente de Colombia. Esto se debe a que al cantante suelen compararlo con Iván Cepeda por sus características similares, como los pelos crespos y que usan gafas.

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Aunque el cantante y el candidato no tienen parentesco, internautas fueron al perfil del autor de ‘Día tras día’ y ‘Lo mejor que hay en mi vida’ para llenarle de mensajes de ‘apoyo’ para la contienda presidencial. Inclusive, algunos le decían directamente frases como: “Cepeda presidente” o “voy a votar por ti”.

Con evidente molestia, Andrés Cepeda respondía que esas personas estaban equivocadas y que él no tenía nada que ver con la política. De hecho, estuvo durante varias horas con los comentarios deshabilitados debido a la inmensa cantidad de mensajes que recibía.

Jdjajas jajajajaj la manera que se están gozando a Andrés Cepeda en Ig jajjajajaj pic.twitter.com/0B4eCX8XGp — Samuel N. Agüero 🐓 (@SamuelNAguero) May 21, 2026

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