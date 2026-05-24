Escrito por:  Redacción Elecciones Colombia 2026
May 24, 2026 - 11:53 am

El expresidente Álvaro Uribe Vélez volvió a agitar el panorama político y de seguridad del país con unas declaraciones hechas desde Segovia (Antioquia) en las que envió un mensaje directo a varios grupos armados ilegales y mencionó al senador Iván Cepeda.

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Durante su intervención, Uribe se refirió al Eln, las disidencias de las Farc, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y el ‘Clan del Golfo’, asegurando que no deberían confiar en el candidato presidencial del Pacto Histórico.

“Un mensaje al Eln, a las Farc, a las Autodefensas Gaitanistas y al ‘Clan del Golfo’: no se confíen de Cepeda. Apenas sienta un apretón de Estados Unidos, los entrega”, afirmó el exmandatario ante sus seguidores.

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De hecho, citó los casos de Cuba y de Venezuela.

Uribe defendió propuesta de Paloma Valencia sobre seguridad

En el mismo evento, Uribe también aprovechó para respaldar a Paloma Valencia y marcar distancia frente a las conversaciones de paz y sometimiento adelantadas por el actual gobierno con estructuras criminales.

El expresidente aseguró que, en caso de que Valencia llegue a la Presidencia, el tratamiento hacia esos grupos armados sería diferente y bajo reglas más estrictas.

“Con Paloma Valencia las cosas son en serio”, sostuvo Uribe, antes de hablar de un eventual sometimiento a la justicia “de acuerdo con la Constitución y de frente”.

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