El expresidente Álvaro Uribe Vélez volvió a agitar el panorama político y de seguridad del país con unas declaraciones hechas desde Segovia (Antioquia) en las que envió un mensaje directo a varios grupos armados ilegales y mencionó al senador Iván Cepeda.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Gustavo Petro deja ver su admiración por Álvaro Uribe y reconoce que “pasará a la historia”)

Durante su intervención, Uribe se refirió al Eln, las disidencias de las Farc, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y el ‘Clan del Golfo’, asegurando que no deberían confiar en el candidato presidencial del Pacto Histórico.

De hecho, citó los casos de Cuba y de Venezuela.

#POLÍTICA | “Un mensaje al ELN, a las FARC, a las Autodefensas Gaitanistas y al Clan del Golfo: no se confíen de Cepeda. Apenas sienta el apretón de Estados Unidos, los entrega”, dijo el expresidente Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) desde Segovia, Antioquia. Uribe aseguró… pic.twitter.com/S2Ch978rm6 — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) May 24, 2026

Uribe defendió propuesta de Paloma Valencia sobre seguridad

En el mismo evento, Uribe también aprovechó para respaldar a Paloma Valencia y marcar distancia frente a las conversaciones de paz y sometimiento adelantadas por el actual gobierno con estructuras criminales.

El expresidente aseguró que, en caso de que Valencia llegue a la Presidencia, el tratamiento hacia esos grupos armados sería diferente y bajo reglas más estrictas.

“Con Paloma Valencia las cosas son en serio”, sostuvo Uribe, antes de hablar de un eventual sometimiento a la justicia “de acuerdo con la Constitución y de frente”.

* Pulzo.com se escribe con Z