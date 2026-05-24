Juan Daniel Oviedo protagonizó un curioso momento de campaña luego de encontrarse con María del Carmen Hernández, mamá de Claudia López, mientras repartía volantes en la calle.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Cepeda y De la Espriella se sacan chispas en encuesta del CNC: 3 puntos de diferencia en primera y segunda vuelta)

El episodio quedó registrado en un video publicado por el propio candidato presidencial en Instagram y rápidamente comenzó a circular en redes sociales por la reacción que tuvo al descubrir quién era la mujer que se le acercó.

Hernández se aproximó a saludarlo y, en tono jocoso, le comentó que iba “en traje de pelea”, haciendo referencia al ambiente electoral y a la jornada de campaña que adelantaba Oviedo.

Segundos después, la mujer se acercó al oído del candidato y le reveló que era la mamá de Claudia López. La reacción del exdirector del Dane fue inmediata: la abrazó efusivamente y comenzó a elogiar tanto a ella como a la exalcaldesa de Bogotá.

Oviedo llenó de elogios a Claudia López y a su mamá

“Qué nota saludarla”, le dijo inicialmente Oviedo mientras seguían conversando en medio de la actividad política.

Luego añadió: “Además que usted es una dura, y su hija… toda mi admiración. Por favor, qué orgullo”.

María del Carmen Hernández también aprovechó el momento para enviar un mensaje conciliador en medio de la campaña presidencial.

“Esperando la contienda, esperando que les vaya bien… Que gane el que gane… Dios los bendiga”, expresó.

Los curiosos detalles con IA que aparecieron en el video

Uno de los elementos que más llamaron la atención del video fue la edición que tuvo la publicación de Oviedo.

En apartes del clip aparecieron efectos hechos con inteligencia artificial en los que tanto el candidato como María del Carmen Hernández lucían guantes de boxeo, en alusión al tono competitivo de la campaña electoral.

Los efectos fueron agregados durante la edición del contenido y terminaron dándole un tono más relajado y humorístico al encuentro.

Paloma Valencia confirmó a Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial

Luego de varias reuniones, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo se reunieron una última vez en la casa de la candidata del Centro Democrático para hablar sobre los puntos en común que los llevarán a ser fórmula presidencial y una opción de centro-derecha para las elecciones del 31 de mayo.