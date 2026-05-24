La reunión entre Paloma Valencia y Sergio Fajardo dejó mucho más que diferencias políticas y discursos sobre democracia.

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(Vea también: Café entre Paloma y Fajardo no dejó acuerdos, pero sí un temor común sobre Cepeda)

Al final de la cita, después de que Fajardo le cerró la puerta a una unión entre ambos, se terminó la transmisión. Se despidieron, pero pasó lo que suele ocurrir al final de ese tipo de eventos: micrófonos abiertos y tiros de cámara que captan lo que, se supone, no se debe ver.

El ambiente ya venía cargado luego de una conversación en la que Fajardo dejó claro que no habrá una unión política con la candidata uribista, pese a compartir preocupaciones frente a una eventual constituyente y al rumbo del país.

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Sin embargo, fue el cierre del encuentro el que terminó llamando especialmente la atención entre usuarios y comentaristas políticos.

Fajardo parecía apurado por terminar el Café con Paloma Valencia

Después de despedirse públicamente, Sergio Fajardo comenzó a apresurar el cierre del evento mientras seguían abiertos algunos micrófonos y tiros de cámara.

“Venga, venga… Vamos, vamos, vamos. Apagate ese reflector tan tremendo, ome”, se le escuchó decir mientras se alejaba acompañado de integrantes de su equipo.

Y es que Fajardo marcó distancia durante buena parte de la conversación y defendió su propia manera de hacer política, dejando claro que su proyecto no hace parte del mismo camino político del uribismo.

Esa tensión terminó sintiéndose también en los segundos posteriores al cierre oficial del café político.

A lo 32:00 minutos se marcaba el supuesto fin de la reunión, pero la cámara seguía rodando:

La reacción de Paloma Valencia desató comentarios en redes

Mientras tanto, Paloma recibía un vaso de agua para pasar el café con Fajardo. Lo tomó con aparente sed y se lanzó a los brazos de uno de sus asesores. Su cara parecía ser el reflejo de una difícil situación, luego de una dura reunión… y es que acuerdo no hubo.

Después del abrazo, otro sorbo de agua bastante prolongado, casi tan profundo como la crisis de su campaña, según las recientes encuestas.

Una de las personas que reaccionó fue la tuitera Ani Abello, quien compartió el fragmento del video con audio y escribió: “Ojo a la cara de ‘no debí hacer eso’ después de que Paloma recibe el vaso de agua”.

El final del En Vivo, no lo encontrarán ya en el en el canal de YouTube de 🕊️ porque fue editado… pero lo alcancé a grabar. Ojo a la cara de “no debí hacer eso” después de que 🕊️ recibe el vaso de agua. https://t.co/9XCilsWXVu pic.twitter.com/JtuyMncPW2 — Ani Abello (@ANIABELLO_R) May 23, 2026

El momento se volvió viral porque contrastó con el tono cordial que ambos candidatos intentaron mantener durante la transmisión oficial, pese a las evidentes diferencias políticas que quedaron expuestas durante el encuentro.

Acá, el primer plano de la candidata:

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