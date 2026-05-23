Aunque hoy disfruta del reconocimiento internacional por ‘Un poeta’, el actor colombiano Ubeimar Ríos confesó que el proceso de grabación fue emocionalmente muy duro.

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En entrevista con Pulzo durante los Premios Platino Xcaret 2026, el intérprete aseguró que terminó muy afectado tras ponerse en la piel de Óscar Restrepo.

Acá, la entrevista completa:

Por qué ‘Un poeta’ afectó emocionalmente a Ubeimar Ríos

El actor explicó que interpretar a Óscar no fue sencillo porque tuvo que usar emociones y experiencias personales para construir al personaje.

“Tuve que prestarle mis propias tristezas e infortunios”, contó.

Además, señaló que salir mentalmente del personaje le tomó tiempo después de terminar el rodaje.

“Afortunadamente ya estamos con las gafas y la gorrita de Ubeimar otra vez”, dijo entre risas.

Ubeimar Ríos contó cómo llegó a actuar en ‘Un poeta’

Durante la conversación, el colombiano también reveló que inicialmente no quería presentarse al ‘casting’, porque no es actor profesional.

Sin embargo, terminó aceptando por insistencia de su familia y amigos.

“Me dijeron que no tenía nada que perder… y después me convencieron diciéndome que de pronto me pagaban”, recordó entre risas.

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