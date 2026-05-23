Mientras que Andrés Cepeda acabó en una polémica política, otra figura del entretenimiento en Colombia sorprendió con un inesperado mensaje a través de un video desde sus redes sociales.

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Rafaela Chávez, hija de Marbelle y del fallecido Royne Chávez, dejó una reflexión acerca del fallecimiento de su progenitor, a propósito de la conmemoración de ese deceso.

Una publicación desde su cuenta personal de TikTok se convirtió en el espacio para que se despachara acerca de una realidad muy personal:

@rafaellamusik 12 años desde que no estás, y todavía encuentro formas de hablar contigo. Hay ausencias que no se van… solo aprenden a vivir dentro de uno. ❤️‍🩹 ♬ son original – 🌅🤍🫶🏻

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El exdirector de seguridad presidencial y teniente coronel de la Policía Nacional murió el 22 de mayo de 2014 a los 49 años de edad en el Hospital de la Policía en Bogotá. De ahí, el mensaje de Rafaella.

“12 años desde que no estás, y todavía encuentro formas de hablar contigo. Hay ausencias que no se van… solo aprenden a vivir dentro de uno”, escribió en la publicación, donde lanzó un video emotivo.

“Hola, pa. Han pasado 12 años desde que te fuiste y si te tuviera de frente no sabría por dónde empezar. Supongo que te diría que sí, que crecí. Que la vida me enseñó a la fuerza lo que tú quisiste enseñarme despacio, que aprendí a sostenerme cuando todo se caía y a pensar antes de sentir, aunque a veces todavía me gana el corazón”, inició.

La causa de muerte del coronel fue una neumonía severa derivada de las complicaciones del cáncer de laringe que padecía. El padre de Rafaella Chávez se encontraba en una etapa avanzada de la enfermedad y su sistema inmunológico estaba sumamente debilitado tras someterse a intensas sesiones de quimioterapia, lo que facilitó el desarrollo de la infección respiratoria que terminó con su vida.

“Hay tantas cosas que no vivimos, tantas versiones de mí que no conociste. No me viste enamorarme, romperme, reconstruirme ni convertirme en esta mujer que también es un poco tú, pero con los años entendí algo: no todo lo que se pierde se queda en vacío porque aunque no estuviste, te volviste en una voz en mi cabeza cuando necesito dirección, una fuerza en el pecho cuando quiero rendirme y una promesa silenciosa de no fallarme porque no quiero fallarte a ti”, aseguró.

Chávez fue una figura muy mediática en Colombia a finales de los noventa y principios de los dos mil, tanto por haber sido el jefe de seguridad del expresidente Andrés Pastrana como por su matrimonio con Marbelle, con quien tuvo a Rafaella, que tenía 12 años cuando murió su padre.

“Hoy no te hablo desde la niña que te necesitaba, sino desde la mujer que aprendió a sostener esa ausencia sin romperse y, aun así, si pudiera tenerte solo un momento más te diría esto: ‘Mírame papá, lo estoy haciendo bien'”, sentenció.

La última imagen de cierre fue la de un montaje hecho en el que ella aparece como adulta junto a su padre fallecido, en una escena que replica el sentimiento del emotivo mensaje.

Rafaella Chávez es una cantante, actriz e ‘influencer’ colombiana, que nació el 11 de febrero de 2002. Su debut y papel más recordado ocurrió cuando era una niña, al interpretar a su propia madre (en la etapa de la infancia) en la exitosa telenovela biográfica ‘Amor sincero’ (2010) del Canal RCN.

En años recientes, regresó a la actuación participando en producciones cinematográficas colombianas como la película ‘El Paseo 6’ (2021), donde tuvo uno de los roles principales junto a Amparo Grisales.

Ha incursionado en el canto, realizando colaboraciones, presentaciones en vivo junto a su madre y compartiendo de manera independiente versiones de diferentes canciones en sus plataformas digitales, demostrando una herencia vocal directa de Marbelle.

Es muy activa en redes sociales (especialmente en Instagram y TikTok), donde se desempeña como creadora de contenido de estilo de vida, belleza, moda y viajes. Acumula cientos de miles de seguidores y trabaja como embajadora de diversas marcas estéticas y de ropa, destacándose también por sus constantes y drásticos cambios de ‘look’ (especialmente en el color de su cabello).

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