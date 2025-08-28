En medio de las controversias para el presidente Gustavo Petro, uno de sus funcionario sorprendió al soltar una burla en contra de un periodista después de que lo mencionó en una información.

Melquisedec Torres publicó desde su cuenta personal de X (antes conocido como Twitter) un comentario punzante luego de que se habló de un bloque anticorrupción, el cual dijo que está “conformado por Olmedo, Carlos Ramón y Manrique, con la dirección general de Benedetti”.

La mención sobre el ministro del Interior del actual gobierno junto a otras personas que actualmente están involucrados en procesos de corrupción llevó a una dura pulla, con sarcasmo, por parte del mencionado.

Lo llamativo es que hasta el momento los oyentes de ‘La Luciérnaga’ no han tenido mayor referencia sobre Torres, reconocido por su participación en ese espacio, por lo que la publicación del funcionario puso el dedo en la llaga.

De hecho, en la mencionada red social le han preguntado en repetidas ocasiones por su situación con el tradicional programa de Caracol Radio, por lo que el mensaje fue duro.

Cabe aclarar que no hay ninguna información oficial al respecto de la situación del comunicador y su relación con el medio de comunicación en Colombia.

¿Qué pasó con Melquisedec Torres en ‘La Luciérnaga’ de Caracol Radio?

El periodista Melquisedec Torres, una de las voces más reconocidas del periodismo investigativo en Colombia, no siguió en el programa ‘La Luciérnaga’ y de Caracol Radio a mediados de 2025. La información sobre su salida, que sorprendió a la fiel audiencia del icónico programa, fue confirmada por el periodista Edilberto Caro Banquez, corresponsal de esa emisora.

“Hace pocos momentos hablé con el compañero Melquisedec Torres, periodista del programa ‘La Luciérnaga’ de Caracol Radio, y me confirmó su salida del emblemático programa de humor de la radio colombiana. Al preguntarle que si eran ciertos los rumores de redes sociales que daban cuenta de su retiro de la cadena Caracol, me respondió que ‘se cumplen etapas y se abren caminos’. Igualmente dijo que muy pronto espera venir a visitar las islas. Buen viento y buena mar en sus nuevos proyectos profesionales le deseo al destacado periodista huilense”, escribió en su cuenta de Facebook el 30 de mayo de 2025.

Durante su tiempo en el programa, Melquisedec Torres se convirtió en un pilar fundamental. Su segmento, conocido como ‘Los expedientes de Melquisedec’, ofrecía un contrapunto de periodismo riguroso y serio en medio del humor y la sátira que caracterizan al programa.

Sus denuncias sobre corrupción, irregularidades en la contratación pública y otros escándalos nacionales eran una de las secciones más esperadas y respetadas por los oyentes, consolidándolo como un referente de credibilidad. Su partida marca el fin de una era para el programa.

Esta fue la publicación de Edilberto Caro Banquez, corresponsal de Caracol Radio, en la que se refirió a la salida de Melquisedec Torres de ‘La luciérnaga’.

Hace pocos momentos hablé con el compañero Melquisedec Torres periodista del programa La Luciérnaga de Caracol Radio, y… Publicado por Edilberto Caro Banquez en Viernes, 30 de mayo de 2025 ¿Quién es Melquisedec Torres, periodista colombiano? Melquisedec Torres, que ha tenido cruces con Benedetti, es uno de los periodistas más reconocidos y respetados de Colombia, con una extensa y sólida trayectoria en medios de comunicación, principalmente en la radio. Es ampliamente conocido por su paso como una de las voces principales del icónico programa ‘La Luciérnaga’ de Caracol Radio, como un referente del periodismo de investigación. Nacido en una familia de tradición periodística, Torres ha dedicado su carrera a un estilo de reportería riguroso, profundo y basado en datos. Su especialidad son los temas políticos y de corrupción, donde ha destapado numerosos escándalos a nivel nacional. Su segmento más famoso en ‘La Luciérnaga’ era conocido popularmente como “los expedientes de Melquisedec”. En este espacio, ofrecía informes detallados y documentados sobre irregularidades en la contratación pública, malversación de fondos y abusos de poder, convirtiéndose en una fuente de consulta obligada para entender la actualidad política del país. Su papel en ‘La Luciérnaga’ era particularmente distintivo. El programa es famoso por su formato que mezcla el humor, la sátira y la imitación con el análisis de la actualidad. En este contexto, la seriedad y la contundencia de los informes de Melquisedec Torres tenían un contraste. Su capacidad para traducir investigaciones complejas en un lenguaje claro para la gran audiencia le ganó una enorme credibilidad.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.