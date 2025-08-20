Alfredo Saade cuestionó la suspensión provisional de tres meses que le impuso la Procuraduría General de la Nación. El organismo lo acusa de presuntas irregularidades y conductas indebidas durante el proceso de licitación para la expedición de pasaportes.

(Vea también: “El peor error”: Gustavo Petro rechazó posible intervención de Estados Unidos en Venezuela)

El caso resultó polémico, ya que Saade fue señalado por intervenir de forma indebida en reuniones con funcionarios de la Cancillería, presuntamente presionando para firmar un contrato con la Imprenta Nacional y Portugal.

Como medida disciplinaria, la Procuraduría ordenó la suspensión, argumentando que Saade persistía en ejercer funciones pese a estar suspendido formalmente y no había presentado su renuncia oficial al cargo.

Lee También

Alfredo Saade señaló a Benedetti y Sarabia luego de sanción de Procuraduría

Desde su cuenta de X, Saade criticó la sanción y dirigió sus señalamientos contra la exministra Laura Sarabia, a quien señaló indirectamente de su situación.

“Me acabo de enterar de que la procuraduría me suspendió por 3 meses; me pregunto: ¿A quién tan poderoso le quité el negocio de los pasaportes para que el procurador actuara así? ¿El esposo de Laura Sarabia, que trabaja en la Procuraduría, intervino?”, indicó Saade.

Me acabo de enterar que la procuraduría me suspendió por 3 meses; me pregunto:

A quien tan poderoso le quite el negocio de los pasaportes para que el procurador actuara así?

El esposo de Laura Sarabia que trabaja en procuraduría intervino?

El procurador me saca del lado del… — pastor saade (@alfredosaadev) August 20, 2025

En el mismo sentido, Armando Benedetti no se salvó de las acusaciones del saliente jefe de despacho. Saade acusó al ministro del Interior de tener algo que ver con su salida.

“¿El procurador me saca del lado del presidente por orden de Benedetti y sus secuaces? ¿A qué le temen?”, agregó el escudero de Petro, que tendría nuevo cargo como embajador de Brasil.

Respuesta de Armando Benedetti a Alfredo Saade

Por su parte, el actual ministro no dejó las cosas así y le respondió a Saade con un trino en el que negó los señalamientos en un tono conciliador y le dijo que no quería que se fuera.

“Alfredo Saade, nada tengo que ver con tu salida o la sanción de la Procuraduría. Nunca quise que te fueras. Entiendo tu reacción, pero no mires para acá”, le respondió el exembajador de Colombia en Venezuela.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.