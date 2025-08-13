Después del atentado del que fue víctima, el representante a la Cámara por Cambio Radical, Julio César Triana, dio a conocer detalles de lo que ocurrió mientras salía del municipio de La Plata, en Huila.

En entrevista con Noticias Caracol, Triana relató: “Nos desplazábamos del municipio de La Plata, Huila, hacia Neiva. En una zona de curva salen alrededor de seis tipos. Uno de ellos le hace señales al otro señalando el vehículo y de manera repentina dos de los tipos se hace frente a la vía y abren fuego contra el vehículo”.

En su relato, los hombres habrían disparado cerca de ocho veces contra el automóvil. “En el lugar en el que venía sentado fueron casi tres impactos”, agregó el representante.

De acuerdo con el noticiero, el representante había denunciado amenazas de muerte ante la Unidad Nacional de Protección y ya el director, Augusto Rodríguez, confirmó que dichas denuncias llegaron hasta la Policía Nacional, desde donde también ya hicieron el requerimiento de reforzar la seguridad del representante.

En un reciente comunicado, Triana dijo que la última amenaza que recibió fue el 12 de agosto del 2025, cuando disidencias de las Farc del frente ‘Rodrigo Cadete’ lo declararon “objetivo militar” junto con otros congresistas del Huila.

Frente al reciente atentado del que fuimos víctimas mi equipo de trabajo y yo, me permito informar a la opinión pública: pic.twitter.com/9rD2VtvycL — Julio César Triana (@TrianaCongreso) August 14, 2025

Gobierno habrá reunión para evaluar medidas ante atentado a Triana

El ministro del Interior, Armando Benedetti, citó al Comité de Medidas de Protección, del cual hacen parte el director de la Policía Nacional, el director de la UNP, Fuerzas Militares, Ministerio de Defensa, entre otros, para tomar las medidas necesarias del caso y las preventivas para otros.

A través de sus redes sociales, Benedetti dijo: “Gracias a Dios, el representante a la Cámara Julio César Triana salió ileso del atentado que él denunció públicamente. Para mañana, a primera hora he citado al Comité de Coordinación y Recomendación de Medidas de Protección en el Proceso Electoral, CORMPE, para analizar y tomar las medidas necesarias del caso y las preventivas para otros.”

Por su parte, el presidente Gustavo Petro dio órdenes de evacuar a Triana en helicóptero, mientras que el Ejército se encuentra en combate con quienes serían los autores del atentado.

“La zona tiene presencia de los grupos del narco Iván Mordisco”, detalló Gustavo Petro en su cuenta de X.

