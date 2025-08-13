Julio César Triana, representante a la Cámara por Cambio Radical, relató que fue víctima de un atentado mientras salía del municipio de La Plata, Huila.

Con un video, Triana mostró los disparos que hicieron al vehículo en el que se movilizaba, dejando en evidencia que el panorámico y el vidrio trasero tuvieron impactos.

(Vea también: Gustavo Petro apuntó a Álvaro Uribe por muerte de Jaime Garzón y usó video: “Está lleno de veneno”)

En la publicación, el representante pidió apoyo inmediato de la Policía Nacional y del Ejército.

Lee También

“Quiero contarle a todos que estamos en el vehículo, nos acaban de atentar, nos acaban de disparar con fusil y pistola, saliendo de La Plata, vengo con los policías”, empezó diciendo el representante en un estado alterado.

“A la UNP (Unidad Nacional de Protección), quiero informarles que todavía no hemos recibido apoyo ni de la Policía, ni del Ejército. Estamos llegando a una población que se llama Paicol. La vía está absolutamente sola, recibimos varios impactos. Pedimos apoyo de la fuerza pública. Vamos a pedir que venga el Ejército, volvieron nada el vehículo”, agregó Triana.

(Vea también: [Video] “Asesino”: gritos contra Petro en la Plaza de Bolívar cuando salió féretro de Miguel Uribe)

En la publicación, el representante dio parte de tranquilidad al asegurar que su equipo de trabajo y él salieron ilesos. Por lo que se observa en el video, el político iba acompañado de dos personas más.

Hasta ahora se desconocen más detalles del hecho y se espera el pronunciamiento por parte de las autoridades.

Lee También

En las reacciones de sus colegas, congresistas como Katherine Miranda le envían mensajes de apoyo al representante y hacen un llamado al Gobierno para intensificar la protección de quienes hacen política en el país.

Este es el video en el que Julio César Triana narra los hechos:

🚨 URGENTE | Hace pocos minutos fuimos víctimas de un atentado con armas de fuego, mientras salíamos del municipio de La Plata, Huila. En este momento nos dirigimos al municipio de Paicol y requerimos de manera inmediata el apoyo de la Policía Nacional y del Ejército Nacional.… pic.twitter.com/Y0joUoDOaH — Julio César Triana (@TrianaCongreso) August 13, 2025

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.