Al final de la tarde de este 13 de agosto, el representante a la Cámara, Julio César Triana, denunció que fue víctima de un atentado mientras salía del municipio de La Plata, en el departamento del Huila.

Con un video en el que se muestra alterado, Triana denunció: “Quiero contarle a todos que estamos en el vehículo, nos acaban de atentar, nos acaban de disparar con fusil y pistola, saliendo de La Plata, vengo con los policías”.

Así mismo, el político pidió respuesta inmediata de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Policía y Ejército. “Quiero informarles que todavía no hemos recibido apoyo ni de la Policía, ni del Ejército. Estamos llegando a una población que se llama Paicol. La vía está absolutamente sola, recibimos varios impactos. Pedimos apoyo de la fuerza pública”, agregó el representante.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro dio a conocer que, como primera medida, enviaron un helicóptero para la evacuación del representante.

“Ha sido enviado helicóptero para la evacuación del congresista Julio Cesar Triana y el Ejército se encuentra en combate con los autores del atentado. La zona tiene presencia de los grupos del narco Iván Mordisco“, dijo el primer mandatario a través de sus redes sociales.

Gobierno cita a reunión por atentado a Julio César Triana

Ante estos hechos, el ministro del Interior, Armando Benedetti, citó al Comité de Medidas de Protección, del cual hacen parte el director de la Policía Nacional, el director de la UNP, Fuerzas Militares, Ministerio de Defensa, entre otros, “para analizar y tomar las medidas necesarias del caso y las preventivas para otros”.

A través de sus redes sociales, Benedetti dijo: “Gracias a Dios, el representante a la Cámara Julio César Triana salió ileso del atentado que él denunció públicamente. Para mañana a primera hora he citado al Comité de Coordinación y Recomendación de Medidas de Protección en el Proceso Electoral, CORMPE, para analizar y tomar las medidas necesarias del caso y las preventivas para otros.”

