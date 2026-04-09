Vanessa de la Torre y Antonio Casale llamaron la atención por sus sinceras reflexiones sobre el amor, el matrimonio y las relaciones en la actualidad. Durante el diálogo, ambos compartieron experiencias personales que dejaron ver una postura más práctica frente a la vida en pareja.

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Vanessa de la Torre fue directa al afirmar que no tiene interés en volver a casarse ni en convivir con otra persona. Según explicó, ya vivió esa etapa y ahora prefiere mantener su independencia. “Yo hoy ni me vuelvo a casar, ni quiero vivir con nadie… ya lo probé y a mí me gusta dormir sola”, comentó, dejando clara su posición.

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Por su parte, Antonio Casale reconoció su propia historia sentimental con un toque de humor. “Yo llevo tres matrimonios, ¿con qué credibilidad voy a hablar del tema?”, dijo. A partir de ahí, ambos analizaron cómo estas experiencias influyen en la forma en que ven nuevas relaciones.

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La periodista también explicó que es transparente desde el inicio con cualquier posible pareja, al mencionar su situación personal: sus dos exmatrimonios, sus hijas y su estilo de vida. Incluso, aseguró que se considera un “buen partido” precisamente porque no busca compromisos tradicionales como el matrimonio o la convivencia.

“Yo de entrada digo: ‘Mucho gusto, soy Vanessa de la Torre, soy periodista, tengo tres perros, dos exmaridos y dos hijas. De ahí en adelante usted verá’. Me parece que soy buen partido porque no me quiero casar ni me quiero ir a vivir con nadie”, dijo.

Finalmente, De la Torre señaló que sus preferencias están más alineadas con personas que ya han pasado por experiencias similares, como hombres divorciados y con hijos. Según dijo, no se ve iniciando una relación con alguien que quiera formar una familia desde cero, reafirmando su decisión de vivir una etapa distinta en su vida personal.

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