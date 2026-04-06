Frank Solano destapó quién sería el nuevo novio de Andrea Guerrero, un ex de Laura Acuña, con lo que sorprendió a propios y extraños al poner el tema sobre la mesa entre sus compañeros de Olímpica Stereo.

Sigue a PULZO en Discover

Lo cierto es que esa afirmación este lunes 6 de abril de 2026, poco después de la Semana Santa, surgió precisamente gracias a lo que se convirtió en una especie de ‘prueba reina’ para el periodista.

El locutor, también presentador de ‘La red’ de Caracol Televisión, indicó que una fotografía en la cuenta personal de Instagram de la directiva de Win Sports fue determinante para identificar al empresario Rodrigo Kling, padre de los hijos de Acuña.

Esta es la publicación en cuestión que sirvió para destapar un romance, según Solano, que del que hasta el momento no había salido ninguna clase de información pública al respecto.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Andrea Guerrero (@andreaguerreroquintero)

Lo llamativo es que, entre otros detalles que divulgó el comunicador, fue que el romance de Guerrero lleva tres meses con el mencionado empresario, a pesar que solo hasta el momento surgió una muestra del mismo.

Cabe remarcar que ninguno de los involucrados se ha referido al tema luego de que esta información salió a flote, por lo que el asunto se mantiene en el terreno de la especulación en el mundo de las celebridades.

Este es el video de Frank Solano con el reporte al respecto de una relación sentimental que, de confirmarse, sorprendería a propios y extraños en el ámbito de la farándula nacional.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Olímpica Stereo Bogotá 105.9 fm (@olimpicabogota)

Kling fue el esposo de la famosa presentadora Laura Acuña, con quien se casó en una ceremonia privada en Miami. Sin embargo, en septiembre de 2025, se reportó que la presentadora confirmó haberse mudado de casa junto a sus hijos Helena y Nicolás.

¿Quién es el papá de los hijos de Laura Acuña?

El padre de los hijos de Laura Acuña es Rodrigo Kling, empresario colombo-alemán con el que contrajo matrimonio el 30 de mayo de 2010 en una ceremonia privada hecha en la ciudad de Miami, Estados Unidos.

Kling ha mantenido un perfil bajo durante años, alejándose de las cámaras para enfocarse en sus actividades comerciales en el sector de la joyería de lujo y los bienes raíces, mientras Acuña continúa su exitosa carrera en la televisión nacional.

Fruto de esta unión nacieron dos hijos: Helena y Nicolás. la primera hija de la pareja, Helena Kling Acuña, nació el 30 de noviembre de 2016, luego de un proceso en el que la presentadora fue abierta sobre sus dificultades para concebir debido a la endometriosis.

Posteriormente, el 9 de julio de 2018, nació su segundo hijo y único varón, Nicolás Kling Acuña. Ambos menores son protagonistas frecuentes en las redes sociales de su madre, quien comparte constantemente momentos de su crianza y crecimiento bajo el cuidado de ambos padres.

A pesar de que durante años se ha hablado acerca de la separación, el vínculo entre Rodrigo Kling y Laura Acuña se mantiene enfocado en el bienestar de sus hijos.

Aunque el empresario no aparece frecuentemente en las publicaciones digitales de la presentadora, su rol como padre es activo y fundamental en la estructura familiar. La discreción de Kling ha sido una constante en la relación, contrastando con la alta exposición mediática de Acuña en proyectos como ‘La voz’ y su propio programa de entrevistas en YouTube.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.