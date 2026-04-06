Así como se divulgó la separación de Sergio Vega (viudo de Paula Durán), el nacimiento de una nueva relación sentimental se robó los focos de propios y extraños en los últimos días.

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Andrea Guerrero apareció con Rodrigo Kling como su nuevo novio, de acuerdo con Frank Solano, al referirse al empresario que fue pareja de la presentadora Laura Acuña hasta hace algunos años.

“Romance, romance, romance. Se habían cuidado de no publicitar nada en redes y uno hasta que no sale en redes ya no lo puede decir”, indicó Solano en referencia al tema.

Sin embargo, el periodista aseveró que la periodista cucuteña compartió en su cuenta personal de Instagram una fotografía reveladora que sirvió para que se hiciera público el supuesto noviazgo.

La publicación corresponde al sábado 4 de abril de 2026, en donde es posible observarla recostada en el hombro de un hombre con camiseta amarilla, al que no se le alcanza a observar el rostro.

“Él está de espaldas, pero por supuesto uno sabe quién es él”, aseveró Solano al momento de referirse a la presunta relación sentimental de la directiva de Win Sports con el padre de los hijos de Laura Acuña.

Solano aseguró que, a pesar de que el tema salió a flote en Semana Santa, es una relación que “lleva más de tres meses”, por lo que “ya se puede publicar”.

Esta es la publicación, donde en la foto 15 de la galería es posible observar a Guerrero con el hombre en cuestión:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Andrea Guerrero (@andreaguerreroquintero)

¿Quién es Rodrigo Kling?

Rodrigo Kling es un reconocido empresario colombo-alemán que ha ganado notoriedad en el ámbito público principalmente por su trayectoria en el sector de la joyería de lujo y su vida personal junto a figuras de la televisión.

Kling fue el esposo de la famosa presentadora Laura Acuña, con quien contrajo matrimonio en el año 2010 en una ceremonia privada en Miami.

Su perfil profesional se ha mantenido alejado de los focos mediáticos que rodean a su esposa, enfocándose en la consolidación de negocios exclusivos y la representación de marcas internacionales de alta gama en el mercado colombiano, manteniendo siempre una postura discreta ante la prensa nacional.

Rodrigo Kling ha liderado importantes proyectos relacionados con la comercialización de piedras preciosas y relojería fina. Su formación y conexiones internacionales le han permitido posicionar establecimientos de lujo en sectores exclusivos de Bogotá, siendo un referente en la atención de clientes de alto perfil.

A pesar de los constantes rumores en redes sociales sobre su situación sentimental, el empresario se ha concentrado en su rol como padre de sus dos hijos, Helena y Nicolás, fruto de su unión con la presentadora de Noticias Caracol y diversos proyectos de modelaje.

La figura de Kling ha sido objeto de interés debido a su capacidad para gestionar activos y su red de contactos empresariales en Europa y América Latina.

Su éxito financiero no depende de la exposición pública, sino de una gestión corporativa sólida en el sector de bienes de lujo. Actualmente, su nombre sigue vinculado a la estabilidad familiar y al crecimiento de sus inversiones privadas, desmarcándose de las controversias típicas del espectáculo para priorizar su carrera en el comercio internacional y la joyería especializada, según confirman las secciones de estilo de vida de los principales diarios.

¿Qué pasó entre Laura Acuña y Rodrigo Kling?

Laura Acuña y Rodrigo Kling se casaron en Miami el 30 de mayo de 2010, en una boda que fue portada de las principales revistas de entretenimiento del país. Tienen dos hijos: Helena, nacida el 30 de noviembre de 2016, y Nicolás, nacido el 9 de julio de 2018.

Los rumores de separación comenzaron a circular desde enero de 2021, cuando Acuña publicó fotos navideñas con sus hijos sin que Kling apareciera, y sus seguidores notaron que ya no había fotos del empresario en su perfil de Instagram.

En octubre de 2022, durante un episodio de su programa en YouTube con el actor Francisco Bolívar, Laura respondió un simple “sí” cuando le preguntaron si tenía esposo, lo que fue interpretado como un desmentido a los rumores.

Sin embargo, el panorama cambió. En septiembre de 2025, se reportó que la presentadora confirmó haberse mudado de casa junto a sus hijos Helena y Nicolás, y al preguntarle por su situación sentimental respondió: “El electrocardiograma, superbién. Cero problemas del corazón.”

Esta decisión llegó tras años de especulaciones sobre su vida sentimental, alimentadas por la ausencia de imágenes junto a Kling.

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