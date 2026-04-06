La reciente ruptura de Sergio Vega, recordado por la dolorosa partida de su esposa Paula Durán en Estados Unidos, ha puesto los ojos del país sobre María Alejandra Salinas León. Tras confirmarse el fin de su unión y el emotivo mensaje de despedida hacia los hijos de Vega, muchos se preguntan quién es la mujer que acompañó al santandereano en este nuevo capítulo de su vida.

Sigue a PULZO en Discover

Alejandra Salinas es una mujer oriunda de Pitalito, en el departamento del Huila. A sus 34 años, Salinas ha consolidado una carrera profesional en su tierra natal, donde actualmente se desempeña como directora del Instituto de Cultura, Recreación y Deporte (ICRD) de Pitalito. Su perfil en redes sociales la muestra como una mujer comprometida con el desarrollo social y cultural de su municipio.

Además de su faceta profesional, Alejandra es madre de una niña de aproximadamente 8 años, factor que facilitó la creación de un vínculo familiar cercano con los tres hijos que Sergio tuvo con Paula Durán.

Aunque los detalles de cómo se conoció la pareja se han mantenido en reserva, la relación se hizo pública en marzo de 2024. En aquel momento, Alejandra compartió una sentida publicación en la que expresaba su fortuna por haber conocido no solo a Sergio, sino su historia y a su familia.

Lee También

“El agradecimiento que siento a este lindo universo por haberme dado la fortuna de conocerte… de conocer tus hermosos hijos pero más aún de conocer esa forma tan especial de amar”, escribió Salinas en sus redes, confirmando que el amor de Sergio había movido las fibras más profundas de su ser.

Pese a las muestras de afecto y a la aparente estabilidad que proyectaban como una familia reconstruida, la relación llegó a su fin recientemente. Según informó La Corona TV, la separación no solo ha sido de pareja, sino que ha implicado un distanciamiento de los niños, un hecho que Alejandra lamentó en sus mensajes de despedida.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por La Corona TV (@lacoronatv)

Mientras Sergio Vega reaparece en redes con mensajes de resiliencia como “volverás a sonreír y no es traición”, Alejandra Salinas se refugia en su labor profesional en el Huila y en su rol de madre, cerrando un ciclo que, aunque breve, estuvo marcado por el intento de sanar heridas profundas tras la tragedia de Paula Durán.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.