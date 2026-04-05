La familia del capitán Fernando Torres Rojas, reconocido por haber sido el piloto de confianza del cantante de música popular Yeison Jiménez, recibió una noticia que mezcla la nostalgia con la esperanza.

Sigue a PULZO en Discover

El pasado 29 de marzo se confirmó el nacimiento de la segunda hija del aviador, quien falleció trágicamente junto al cantante en un accidente aéreo en Paipa (Boyacá) en enero de 2026.

La noticia fue compartida por su esposa, Liliana Betancourt, quien a través de sus redes sociales hizo público el cumplimiento de este ciclo familiar en medio del proceso de duelo que atraviesa tras la pérdida del capitán.

Lee También

(Vea también: A Luisa Fernanda W se le manifestó la Virgen María, a pesar que creía que “era puro cuento”)

La llegada de la pequeña estuvo acompañada de una emotiva publicación que Betancourt presentó como una carta simbólica. El texto, escrito desde la perspectiva de la bebé durante los meses de gestación, alude directamente a la ausencia del padre y al deseo que este tenía de ver crecer a su familia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Lili Betancourt Mancipe (@lilibetancourtm)

“Hola, papito. Sé que llevas mucho tiempo soñando conmigo. Que muchas veces, en silencio, pediste a Dios por mi llegada. Y aunque mamá tenía miedos, dudas y preguntas, su amor por ti y por mí es más grande que cualquier temor… Así que aquí estoy, creciendo poquito a poco en su vientre, esperando el momento perfecto para llegar a tus brazos”, se lee en la misiva compartida por la viuda.

Torres Rojas era una figura respetada en el gremio de la aviación privada en Colombia. Su fallecimiento a inicios de este año impactó a todo el país por l magnitud de la tragedia. Con el nacimiento de esta bebé, son dos las niñas que deja el piloto como fruto de su relación con Betancourt.

El mensaje de bienvenida para la recién nacida concluyó con una promesa de fortaleza familiar: “Muy pronto estaré ahí, para hacer de ustedes una familia aún más grande, más fuerte, más feliz. Te amo con todo mi corazoncito que ya late dentro de mamá. Nos vemos pronto, papá… Con amor, bebé”.

A pesar del difícil contexto por el accidente de Yeison Jiménez y su equipo ocurrido en Boyacá, la llegada de la nueva integrante representa un nuevo capítulo para la familia Torres Betancourt, que continúa recibiendo mensajes de apoyo por parte de allegados y seguidores del capitán.

¿Quién era el piloto de Yeison Jiménez?

Tras conocerse detalles sobre el entorno del reconocido cantante de música popular Yeison Jiménez, surgió interés por la identidad de Fernando Torres, el hombre encargado de comandar la aeronave en la que se movilizaba el artista habitualmente.

Torres no era un novato en los aires. Según su trayectoria profesional, contaba con una sólida experiencia en el sector aeronáutico y una amplia hoja de vida en este tipo de vuelos privados. Su formación académica fue integral; de acuerdo con su perfil oficial en LinkedIn, Torres era Ingeniero Industrial egresado de la Universidad de los Andes, una de las instituciones más prestigiosas del país.

Complementó su carrera técnica con su pasión por la aviación, formándose como piloto comercial en la Falcon Academia de Aviación. Esta combinación de estudios de ingeniería y formación técnica de vuelo le permitieron consolidarse como un profesional de confianza para el transporte de personalidades de la industria del entretenimiento en Colombia.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.