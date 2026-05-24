Mientras su carrera se sigue catapultando, Luis Alfonso aún sigue sanando por el lamentable deceso de Yeison Jiménez, producto de un accidente aéreo en Boyacá, ocurrido el pasado 10 de enero. El cantante de la ‘Chismofilia’ aseguró que ha vuelto a tener problemas de salud mental por ese evento traumático.

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En una entrevista para ‘Los informantes’ de Caracol Televisión, el payanés reveló que es paciente psiquiátrico y toma medicamentos para controlar la ansiedad y ataques de pánico cuando está triste. Aunque hace varios años no le volvían las crisis y todo parecía estar bajo control, todo cambió con el accidente del cantante caldense.

Pese a que aún guarda luto por el fallecimiento de su amigo, le comprometió a su círculo cercano a soltar el dolor para pasar página, aunque seguirá recordándolo. “Perdí un gallo fino muy hij… Porque con Yeison tuvimos la calidad musical y profesional… La cosa no era charlando”.

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Pese a todo ello, Luis Alfonso también contó un secreto: tiene una foto de Yeison Jiménez en su altar. En esa, la tiene junto con varios santos, a los que les reza por los que están y los que ya se ha ido.

“Siempre en mis oraciones, en mi altar de mis ánimas benditas del purgatorio lo tengo al lado de mi abuelo, mi padre y mi abuelita”, agregó.

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