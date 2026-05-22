La recta final de la campaña presidencial en Colombia sigue moviendo el tablero de las figuras públicas y sus familias. En las últimas horas, un video que circula con fuerza en redes sociales dejó en evidencia la sorpresiva postura política de la mamá del famoso cantautor de música popular, Yeison Jiménez, quien decidió sumarse activamente al debate electoral y cantar de frente su voto para la Presidencia de la República.

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Luciendo una gorra rosada y una ruana blanca, la madre del artista de Manzanares (Caldas) interrumpió su habitual reserva para enviar un contundente y emotivo mensaje de respaldo a la candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia.

Durante una breve intervención en lo que parece ser un evento de campaña en el espacio público, la mamá del intérprete de ‘Aventurero’ hizo una sentida reflexión sobre el rol del género femenino en la administración del Estado y pidió un cambio de mentalidad en los electores.

Para ella, las capacidades de las mujeres son la clave ideal para liderar los rumbos de la nación en los próximos cuatro años, argumentando que una figura femenina en la Casa de Nariño garantiza un mejor bienestar colectivo: “Podemos hacer un mejor país para todos”, añadió.

Sin titubeos, la madre del artista invitó a los colombianos y a los seguidores de su hijo a respaldar las banderas de la congresista de la derecha, de cara a los comicios que definirán el futuro político del país.

“Yo los invito a todos a que apoyen a la doctora Paloma, que yo sé que con ella en la Presidencia vamos a estar bien. Y vamos a apoyarnos entre todos”, concluyó la mujer en el video.

Doña Lucy, quien sacó adelante a sus tres hijos, entre ellos el gran Yeison Jiménez, lo dice con claridad: las mujeres lo pueden todo. No vamos a esperar otros 200 años; este es nuestro momento.#PalomaONunca pic.twitter.com/jjM5zb77L9 — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) May 22, 2026

El inesperado pronunciamiento ha generado todo tipo de comentarios en las plataformas digitales, donde muchos elogian su valentía por defender el liderazgo femenino en la política nacional, mientras otros debaten sobre el impacto que este tipo de respaldos familiares tiene en el electorado a pocos días de abrirse las urnas.

Paloma Valencia confirmó a Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial

Luego de varias reuniones, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo se reunieron una última vez en la casa de la candidata del Centro Democrático para hablar sobre los puntos en común que los llevarán a ser fórmula presidencial y una opción de centro-derecha para las elecciones del 31 de mayo.