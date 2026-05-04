El reciente capítulo de ‘Expediente Final’ volvió a poner sobre la mesa uno de los episodios más discutidos tras la muerte de Yeison Jiménez: el homenaje llevado a cabo en el Movistar Arena, que, aunque convocó a miles de seguidores, dejó sensaciones encontradas.

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Durante la emisión, el programa reconstruyó ese momento que, lejos de ser unánime, causó críticas por la forma en la que se desarrolló parte de la despedida. En particular, se cuestionó la dinámica en la que varias personas subieron al escenario y manipularon los ataúdes en medio del homenaje.

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“Cuando se subieron, se me hizo incómodo. Movieron mucho los ataúdes, pero siento que de pronto se dejaron llevar por la emoción”, señalaron Lina y Sonia durante el especial, evidenciando la incomodidad que produjo la escena en algunos asistentes y televidentes.

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La situación abrió un debate más amplio sobre los límites entre el homenaje emotivo y el respeto en este tipo de ceremonias públicas. Para algunos, se trató de una muestra genuina de cariño; para otros, fue un momento que rompió la solemnidad que exigía la despedida del artista.

En esa misma línea, Sonia Restrepo ofreció una reflexión que marcó el tono del análisis: “Dios sabe qué hay en el corazón de cada quien, quién actúa por amor, cariño o gratitud… y quién no”, dejando entrever que las intenciones pueden ser diversas, aunque las formas no siempre sean bien recibidas.

La madre del cantante también se refirió a la controversia, reconociendo la división de opiniones: “Para algunos no tuvo sentido o no estuvo bien, y otros se sintieron bien haciendo el homenaje”, expresó, validando tanto las críticas como las muestras de afecto.

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El episodio revive así una discusión que sigue latente: cómo despedir a figuras públicas en escenarios masivos sin perder el equilibrio entre la emoción colectiva y el respeto por la memoria del fallecido.

Más allá de la polémica, el homenaje a Yeison Jiménez permanece como uno de los momentos más recordados tras su trágica muerte en enero, no solo por la multitud que reunió, sino por las reacciones que aún hoy siguen generando debate.

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